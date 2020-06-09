برون: الفورمولا واحد لديها خطط لمشكلة غياب التنوّع

وسط موجة الاحتجاجات العالمية المناهضة للعنصرية والتي تلت جريمة مقتل جورج فلويد، وجه لويس هاميلتون بطل العالم الحالي انتقادات للفورمولا واحد على "التزام الصمت" إزاء ما يحصل، مشيراً أنه يقف وحيداً في هذا الصدد.

ولاحقاً، علق عدد من السائقين على المسألة، وأرسلوا رسائل دعم لحملة #BlackLivesMatter، بينما أصدرت البطولة نفسها بياناً تُدين فيه الممارسات العنصرية.

ويرى برون أن تعليقات هاميلتون حيال غياب التنوّع في الفورمولا واحد "صحيحة للغاية"، وأن تلك المسألة تعمل عليها الرياضة بحثاً عن حلّ.

فقال: "أعتقد أننا كبطولة أشرنا عدة مرات إلى نيتنا تعزيز التنوّع، مع خطة لهذا، سواء على الصعيد الداخلي كشركة أو الخارجي، بدأنا العمل عليها منذ عدة سنوات".

وأكمل: "رؤيتنا لسبب غياب التنوّع في الفورمولا واحد، أن ذلك ينبع من البدايات. وحتى من المدارس والمناهج العلمية والتربوية".

وتابع: "في الفورمولا واحد، كان لنا اندماج مع المدارس. بتنا أكثر انخراطاً خلال العامين السابقين. وذلك يعتبر تعزيزاً كبيراً للتنوّع بين اﻷطفال. 40 بالمئة من اﻷطفال الذين ينخرطون بالفورمولا واحد فتيات، وتلك بداية جيدة".

بالمقابل، كشف برون أنّ الفورمولا واحد تعمل على برنامج "كارتينغ" لمحاولة تسهيل دخول عالم السباقات وتعزيز التنوّع.

فقال: "نحن نتابع المسألة بجدية كبيرة، حيال ما يمكننا القيام به لتقديم الدعم منذ البدايات".

وأكمل: "لقد أمضيت اﻷسابيع واﻷشهر اﻷخيرة في العمل مع مجموعة خاصة للنظر في كيفية إطلاق مبادرة الكارتينغ لتسهيل انخراط اﻷطفال فيها منذ اﻷعمار الصغيرة".

وتابع: "حقيقة أن الفورمولا واحد رياضة تعتمد بشكل كبير جداً على الكفاءة. ويجب أن تبقى كذلك، اﻷفضل هو الذي يفوز. لا يمكننا تغيير ذلك بالقوة. لكن بوسعنا منح فرصة أكبر للأقليات العرقية واﻹثنية للانخراط بشكل أكبر، ليس فقط القيادة، لكن من النواحي اﻷخرى الهندسية وغيرها".

واستكمل: "نحن نساعد مع هذه المبادرات. من الواضح كشركة أن لدينا العديد من المبادرات فيما يتعلق بتحقيق التوازن في الأجور بين الجنسين وغيرها، كي نضمن قيامنا بأفضل ما بوسعنا".

واسترسل: "أعتقد أن الفورمولا واحد تساعد، وأعتقد أنه بات بوسعنا رؤية مبادرات الكارتينغ تلك التي نعمل عليها والتي ستصبح فرصة رائعة، والفورمولا واحد ستدعمها".

من جهة أخرى، كان هاميلتون ينشر بشكل دوري على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالحراك الحالي المناهض للعنصرية خلال اﻷيام القليلة.

حيث كتب البريطاني على منصة "إنستاغرام" يوم الاثنين منشوراً عبر فيه عن دعمه لما قام به المحتجون خلال عطلة نهاية اﻷسبوع، حيث قاموا بإزالة تمثال إدوارد كولستون في بريستول.

فقال: "لو لم يقم أولئك اﻷشخاص بإزالة التمثال الذي يمجّد تاجر العبيد العنصري، لما كان ليُزال على اﻹطلاق".

وأكمل: "هناك الكثير من الكلام حيال نقله إلى متحف. تمثال ذاك الرجل يجب أن يبقى في قاع النهر مع الـ 20.000 شخص الذين ماتوا خلال الرحلة إلى هنا، حيث تمّ رميهم في البحر من دون أيّ مراسم دفن أو نصب تذكارية".

واختتم: "لقد سرقهم من عائلاتهم وبلدهم، ولا يجب الاحتفال بذلك. بل يجب إبدال ذاك التمثال بنصبٍ تذكاري لجميع تلك اﻷرواح التي أُزهقت".