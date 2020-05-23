برون: الفورمولا واحد ستكون في "موقع رائع" في غضون 6 أشهر

واجه برون المدير العام للرياضة فترة صعبة حاول خلالها رسم سبيل لتعافي الفورمولا واحد، وذلك بعد تعليق الموسم بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

لكن وخلال حديثه ضمن لقاء حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" بعدما تمّ التصويت له كأفضل مدير تقني مرّ على الفورمولا واحد ضمن سلسلة فيديوهات صناعة أعظم فريق في الرياضة، قال برون أنه وجد الحافز في ذلك التكريم وأنّه حمّسه أكثر للمستقبل.

"أود توجيه الشكر للجميع على ذلك التكريم الهائل وجائزة أفضل مدير تقني" قال برون.

وأضاف: "أنّه أمر يعني الكثير لي. أمر مميز للغاية".

وتابع: "أعتقد أنّه سيكون من الرائع خلال هذه الأوقات الصعبة التي نمرّ بها حاليًا أن نتذكّر الفترات الجيّدة التي مرّت علينا في الفورمولا واحد، وكذلك تلك التي سنحظى بها في المستقبل. حيث يمنحنا ذلك الإلهام كي نجد سبيلنا خلال هذه الأزمة".

واستكمل: "كانت الفورمولا واحد في موقع رائع قبل 6 أشهر، وستكون في وضع رائع في غضون 6 أشهر أخرى. وهذا يمنحني الحافز للمستقبل".

ويأتي ترشيح برون كأفضل مدير تقني كجزء من سسلسة خاصة من سبعة أجزاء لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في محاولة للوصول إلى أفضل أشخاص يشكّلون أعظم فريق فورمولا واحد.

وقد صوّت خبراء الفورمولا واحد حول العالم من شبكة موتورسبورت للأشخاص الذين يرون بأنّهم الأفضل على الإطلاق في مجالاتهم، وتعرض تلك السلسلة الأسماء التي أتت على رأس كل فئة.

وتتضمّن الفئات التي تمّ التصويت عليها، مهندس السباق، كبير المصممين، المدير الرياضي، المدير التقني، السائق رقم 2 والسائق رقم 1 ومدير الفريق.

وتحظى كل فئة بتدوينة صوتية منفصلة مع العناصر النهائية للتشكيل والتي من المقرر الكشف عنها نهاية هذا الأسبوع.