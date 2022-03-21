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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى أخبار

برون: الفورمولا واحد حققت خطوة إلى الأمام من السيارات السابقة "المروعة"

لا يرى روس برون المدير الرياضي للفورمولا واحد "أيّة سلبيات" حول قوانين 2022 الجديدة والتي قال بأنها نقلت سباقات الجائزة الكبرى من السيارات السابقة "المروعة".

برون: الفورمولا واحد حققت خطوة إلى الأمام من السيارات السابقة "المروعة"

شهد سباق الأحد في البحرين إثارة كبيرة ومعارك محتدمة، بما فيها تلك التي جمعت ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير في الصدارة، مع محاولات من الهولندي لتجاوز غريمه إلى الصدارة ونجاحه في مناسبتين قبل أن يستعيد المونغاسكي زمام المبادرة، وقبل أن تتسبب مشاكل في المكابح بتراجع سائق ريد بُل في النهاية.

وبالحديث عن فجر الحقبة الجديدة في الفورمولا واحد، حذّر برون من أن جولة الصخير هي فقط الحدث الأول مع هذه السيارات الجديدة، وشدد على أنّ "فيا" ستقوم الآن بتحليل مستفيض لرؤية إلى أي مدى تحديدًا قد تحسنت ملاحقة السيارات لبعضها البعض والتجاوز من خلال الحزمة الانسيابية الجديدة.

"إنه فقط اختبار بناء على حدث واحد، لذلك دعونا لا نستبق الأمور" قال برون عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما حققت القوانين الجديدة أهدافها المنشودة.

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وأضاف: "لكننا لم نر أيّة سلبيات، وهو أمر رائع. أعتقد أنه الآن وبمجرد أن يجتمع السائقون وتبدأ فيا بالنظر في كل البيانات، فسيمكننا رؤية مدى التقدم الذي تم تحقيقه".

وتابع: "لكن السيارات القديمة كانت مروعة، لذلك أعتقد بأننا تمكنا من تحقيق خطوة من ذلك".

وأكمل: "أعتقد أننا أظهرنا بأن قدرة السيارات على التسابق يجب أن تكون قوية مع المضي قُدمًا. لا نعمل على حل واحد فقط ومن ثم نتوقف".

واختتم: "نحن بحاجة لمواصلة تلك العملية والعمل على فهم كيفية بناء سيارات تسابق رائعة وأن نستمر في عملية التطوير في ذلك الاتجاه".

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