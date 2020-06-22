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برون: بوسع الفورمولا واحد التعلّم من تفاعل السائقين في السباقات الإلكترونية

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برون: بوسع الفورمولا واحد التعلّم من تفاعل السائقين في السباقات الإلكترونية
22-06-2020

يرى روس برون أنّ بطولة العالم للفورمولا واحد بوسعها التعلّم من الطريقة التي ساهمت بها الرياضات الإلكترونية في تفاعل السائقين بشكل أكبر وأكثر قربًا مع المشجّعين خلال العطلة الأخيرة.

مع توقّف الموسم وإلغاء السباقات العشرة الأولى بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، انتقل تركيز عدد من سائقي الفورمولا واحد إلى سباقات المُحاكاة كطريقة للحفاظ على تركيزهم وترفيهم أنفسهم خلال تلك العطلة الإجبارية.

وقد شارك كل من شارل لوكلير، لاندو نوريس، جورج راسل وألكسندر ألبون بانتظام في سلسلة الفورمولا واحد للجوائز الافتراضية، في حين شارك المونغاسكي ونوريس كذلك في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي الذي أقيم بالتعاون مع ألعاب موتورسبورت.

كما عمد سائقون أيضاً إلى تقديم بث مباشر مستقل لمشاركتهم في ألعاب مختلفة، ما سمح لهم بالتفاعل والتحدث مع المشجّعين بشكل منتظم بعيدًا على الضغوطات الاعتيادية المصاحبة للفورمولا واحد.

وضمن معرض حديثه في الجزء الأخير من سلسلة لقاءات #thinkingforward مع رائدي سباقات السيارات حول العالم، أبدى برون سعادته بالطريقة التي استمر بها جيل الرياضة الأصغر في التفاعل مع المشجّعين على الرُغم من توقّف السباقات.

"كان بمثابة طوق نجاة في هذه الفترة أن تُبقي على التفاعل مع المشجّعين، إذ ومع تواجد الكثيرين داخل فترة الحجر والإغلاق تلك، أن تكون قادرًا على منحهم ذلك القدر من التفاعل والترفيه، لهو أمر رائع للغاية" قال برون في لقاء ضمن المؤتمر الإلكتروني للاتّحاد الدولي للسيارات "فيا".

وأضاف: "الأمر الذي أذهلني كان قدرة أولئك السائقين على التفاعل بذلك الشكل الرائع مع المشجّعين في ظل مشاركتهم في تلك المبادرات والأحداث".

واسترسل: "دومًا ما رغب المشجّعون في معرفة المزيد عن السائقين، حيث يرونهم داخل السيارة وهو يرتدون الخوذ، ومن ثم يشاهدون لقاءات رسمية لهم، لكن كيف يكون السائقون على طبيعتهم؟ ماذا يفعلون في حياتهم العادية؟ كيف يعيشون؟ تلك أمور لم يروها من قبل".

وتابع: "بالطبع مع الرياضات الإلكترونية يحصل المشجّعون على نظرة أفضل وأكثر عمقًا على شخصيات السائقين وطبيعتهم. وحقق ذلك نجاحًا كبيرًا. لاندو نوريس، جورج راسل وكل أولئك السائقين الذين ربما لم تعرفوا عنهم الكثير، لكنّهم باتوا فجأة في الواجهة وأبرزوا شخصياتهم".

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في المقابل، يأمُل برون أنّه وفي ظل عودة السباقات الشهر المُقبل، أن تبقى الدورس المستفادة من الرياضات الإلكترونية قائمة على المدى الطويل من أجل تحسين تفاعل الفورمولا واحد مع المشجّعين.

حيث قال: "أعتقد بأنّ ذلك كان عاملًا مفيدًا للغاية من الرياضات الإلكترونية التي دومًا ما دعمناها. حظينا ببطولتنا للسباقات الإلكترونية والتي شاركت بها جميع الفرق، لكنّهم كانوا يستعينون بسائقي محاكاة محترفين في معظم الوقت".

وتابع: "أرى بأنّ مشاركة سائقي السباقات الحقيقية في تلك الأحداث منح دفعة كبيرة للرياضات الإلكترونية".

واختتم: "أثق بأنّ ذلك سيحظى بدعم أكبر بكثير وسيُمنح المزيد من الموارد في المستقبل. لقد رأينا إيجابيات كثيرة للغاية في ذلك الجانب والتي لن نتخلّى عنها، حيث أنّ الفورمولا واحد ملتزمة جدًا بذلك".

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