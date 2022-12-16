برون: الفورمولا واحد بحاجة لعامٍ إضافي لإنهاء انقسام الأداء "غير المقبول"

كجزء من مراجعة ليبرتي ميديا مالكة الفورمولا واحد لسباقات الجائزة الكبرى التي شملت اعتماد السيارات الجديدة، بُذلت جهود لضمان تقلّص الفجوة بين الفرق الكبرى والبقيّة.

وتضمّن ذلك اعتماد سقف النفقات، ومراجعة هيكل توزيع الجوائز الماليّة وقيودًا على الاختبارات الانسيابيّة لمنح المزيد من وقت التطوير للفرق الأبطأ.

وجاء ذلك نتيجة مخاوف طوال الأعوام السابقة بشأن ابتعاد الفرق الثلاثة الكبرى في الأمام، مع حجزها لمراكز منصّات التتويج طوال الوقت.

وبحديثه في نهاية موسم 2018، عندما حصلت بقيّة الفرق على منصّتي تتويجٍ فقط على مدار عامين، قال برون: "منصّتا تتويجٍ من أصل 123 منصّة (على مدار موسمين) غير مقبول، خاصة عندما يتعلّق الأمر بانقسامٍ تقنيٍ ومالي متزايدين".

وأضاف: "إنّها مشكلة نعمل عليها بالتعاون مع فيا والفريق، لأنّ مستقبل الفورمولا واحد يعتمد عليها. هناك حلولٌ متعدّدة مطروحة، وعلينا جميعًا قبول عدم قدرتنا على المواصلة على هذا النحو لفترة طويلة".

لكن في حين أنّ قوانين الفورمولا واحد لموسم 2022 عزّزت مستويات التسابق، فإنّها فشلت في توفير المنافسة المتقاربة أكثر بين مختلف الفرق.

وكان لاندو نوريس سائق مكلارين الوحيد خارج الفرق الثلاثة الكبرى الذي يصعد إلى منصّة التتويج عندما حلّ ثالثًا في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

وبحديثه بشكلٍ حصري لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال برون أنّه لم يكن من المفاجئ قيام الفرق الكبرى بعملٍ أفضل في بداية الحقبة الجديدة للبطولة، لكنّه يأمل أن يتحسّن الوضع في 2023.

وقال في هذا الشان: "أعتقد بأنّنا نحتاج لموسمٍ آخر. أعتقد بأنّك عندما تعتمد قوانين جديدة، فإنّ هناك فرقًا تُتقنها سريعًا".

وأضاف: "لو عدنا إلى 2009 فقد أتقن فريقان أو ثلاثة القوانين الجديدة سريعًا، بينما عانت البقيّة، حتّى بعض الفرق الكبرى. لذا أعتقد بأنّنا نحتاج لموسمٍ آخر".

وأكمل: "لست متأكّدًا ممّا سنفعله في حال تواصل هذا الوضع، لأنّني أعتقد بأنّنا تبنينا عددًا من المبادرات – سقف النفقات، والسيارات والحلبات وصيغة التسابق. تمّ تعديل كلّ شيء لمحاولة الحفاظ على نزاهة الرياضة، لكن مع ضمان تقارب الأداء. كما لدينا قيود الاختبارات الانسيابيّة والتي تُحتسب الآن وفق موقعك في البطولة".

وأردف: "لذا هناك الكثير من الأشياء التي تدفع نحو وجهة جيّدة. أنا متفائل".

وفي حين أنّ سقف النفقات نجح في موازنة قدر الأموال التي تُنفقها الفرق خلال الموسم، لا يزال برون يعتقد بأنّ الفرق الكبرى تملك إرثًا مفيدًا.

ذلك يعني أنّ البنى التحتية الأفضل والمعارف المتقدّمة أكثر التي لديها من السابق ستُواصل توفير مكاسب على المدى القصير.

لكنّه متأكّدٌ من أنّ تلك الأفضليّات القديمة ستتبخّر وسيتقارب أداء الفرق.

روس برون، المدير الرياضي للفورمولا واحد يصل إلى البادوك تصوير: صور موتورسبورت