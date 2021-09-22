برون: "العالم الجديد" للفورمولا واحد يفتح الأبواب أمام مستقبل أفضل

أدى استحواذ عملاق الإعلام الأمريكي ليبرتي ميديا على الفورمولا واحد منذ عام 2016، إلى تغيير في سلوك البطولة تجاه المتابعين، حيث بدأت سباقات الجائزة الكبرى بالانفتاح أكثر على قنوات مواقع التواصل الاجتماعي مع تبنّي أفكار متعددة مثل السلسلة الوثائقية "قُد للنجاة" التي تبثها شبكة نتفليكس.

لكن، لم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعداه إلى طريقة إدارة البطولة ككل، حيث تحاول ليبرتي ميديا عدة أفكار "ثورية" مثل سباقات التصفيات القصيرة، قبل إمكانية اعتمادها بشكل دائم لاحقاً.

ويرى برون في هذه الرغبة بتبني أفكار جديدة، أمراً مشجعاً، وهذا ما سيمهّد الطريق نحو مستقبل أفضل للبطولة.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما يعجبني في الحقيقة أن الفورمولا واحد تتغير حقاً".

وأكمل: "باتت أكثر انفتاحاً، كما أن الأشخاص القائمين على الرياضة يهتمون لمصيرها ومستقبلها، وليس فقط لمصالحهم الشخصية أو مراكزهم".

وتابع: "لا أعلم إن كانت هذه الصيغة بشكل خاص تساعد فريقاً أو سائقاً بعينه أم لا، لكن هذا عامل مساعد. أعتقد أنك وعند تقديم مبادرة، فإن بعض الفرق تراها مناسبة لمصالحها والبعض الآخر لا، وحينها يصبح الوضع أكثر صعوبة. لكنني أعتقد أن الوضع العام مشجع".

واسترسل: "أرى أن هذا العالم الجديد للفورمولا واحد يؤثر على جميع نواحيها. قنوات التواصل الاجتماعي للفورمولا واحد تفجّرت بالمتابعين، بالرغم من أن التفاعل معها كان ضعيفاً جداً منذ خمس سنوات، وكذلك الأمر في زاندفورت التي لم تكن لتتواجد ضمن الروزنامة منذ خمس سنوات".

وأضاف: "حصلنا على فرصة تطوير الحلبة، مع مروّج يتفق معنا في الرؤية".

واسترسل: "من المؤسف حقاً أن جولة فيتنام لم تتم، لأن تلك الحلبة كانت الأولى من تصميم ليبرتي ميديا، وكانت لتُظهر الاتجاه الذي نريد السير فيه. لكن جائزة المملكة العربية السعودية ستكون مذهلة. هذا عالمٌ جديدٌ الآن من التعاون".

ويرى برون أنّ هناك نوعاً من الأفضلية يتمتع بها مدراء الفورمولا واحد حالياً، ألا وهو الكم الهائل من البيانات وأدوات المحاكاة التي تتيح تقديم رؤى وأفكار أفضل.

فقال: "أعتقد أن ما تريد الفرق رؤيته يجب أن يكون مسنداً بالدليل والتحليلات وعمليات المحاكاة، لأن هذا ما هم معتادون على التعامل معه".

وتابع: "بعد تجربة السباقات القصيرة، بوسعنا الجلوس والتكلم عن الحقائق، الأرقام وغيرها. بالطبع، ستكون هناك وجهات نظر متباينة، لكن على الأقل سيكون هناك الكثير من المعلومات والحقائق للحُكم على ذلك".

واختتم: "أعتقد أن هذا ما يثير حماسي حيال الفورمولا واحد، لدينا كذلك السيارات الجديدة للموسم المقبل والتي تمّ العمل عليها بناء على العديد من التحليلات الموضوعية التي كان لا بدّ منها. كل ذلك يبدو مشجعاً وأنا متفائل حيال المستقبل".