تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / بيريز: صفقة العام الواحد مع ريد بُل لا تضع ضغطًا إضافيًا على كاهلي التالي / مدراء فرق الفورمولا واحد: علينا الاستماع إلى المتابعين
فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى أخبار

برون: "العالم الجديد" للفورمولا واحد يفتح الأبواب أمام مستقبل أفضل

يرى روس برون المدير الرياضي للفورمولا واحد أن بعض أفكار "العالم الجديد" للفورمولا واحد، فتحت الأبواب أمام مستقبل أفضل لها.

برون: "العالم الجديد" للفورمولا واحد يفتح الأبواب أمام مستقبل أفضل

أدى استحواذ عملاق الإعلام الأمريكي ليبرتي ميديا على الفورمولا واحد منذ عام 2016، إلى تغيير في سلوك البطولة تجاه المتابعين، حيث بدأت سباقات الجائزة الكبرى بالانفتاح أكثر على قنوات مواقع التواصل الاجتماعي مع تبنّي أفكار متعددة مثل السلسلة الوثائقية "قُد للنجاة" التي تبثها شبكة نتفليكس.

لكن، لم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعداه إلى طريقة إدارة البطولة ككل، حيث تحاول ليبرتي ميديا عدة أفكار "ثورية" مثل سباقات التصفيات القصيرة، قبل إمكانية اعتمادها بشكل دائم لاحقاً.

ويرى برون في هذه الرغبة بتبني أفكار جديدة، أمراً مشجعاً، وهذا ما سيمهّد الطريق نحو مستقبل أفضل للبطولة.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما يعجبني في الحقيقة أن الفورمولا واحد تتغير حقاً".

وأكمل: "باتت أكثر انفتاحاً، كما أن الأشخاص القائمين على الرياضة يهتمون لمصيرها ومستقبلها، وليس فقط لمصالحهم الشخصية أو مراكزهم".

وتابع: "لا أعلم إن كانت هذه الصيغة بشكل خاص تساعد فريقاً أو سائقاً بعينه أم لا، لكن هذا عامل مساعد. أعتقد أنك وعند تقديم مبادرة، فإن بعض الفرق تراها مناسبة لمصالحها والبعض الآخر لا، وحينها يصبح الوضع أكثر صعوبة. لكنني أعتقد أن الوضع العام مشجع".

واسترسل: "أرى أن هذا العالم الجديد للفورمولا واحد يؤثر على جميع نواحيها. قنوات التواصل الاجتماعي للفورمولا واحد تفجّرت بالمتابعين، بالرغم من أن التفاعل معها كان ضعيفاً جداً منذ خمس سنوات، وكذلك الأمر في زاندفورت التي لم تكن لتتواجد ضمن الروزنامة منذ خمس سنوات".

وأضاف: "حصلنا على فرصة تطوير الحلبة، مع مروّج يتفق معنا في الرؤية".

واسترسل: "من المؤسف حقاً أن جولة فيتنام لم تتم، لأن تلك الحلبة كانت الأولى من تصميم ليبرتي ميديا، وكانت لتُظهر الاتجاه الذي نريد السير فيه. لكن جائزة المملكة العربية السعودية ستكون مذهلة. هذا عالمٌ جديدٌ الآن من التعاون".

اقرأ أيضاً:

ويرى برون أنّ هناك نوعاً من الأفضلية يتمتع بها مدراء الفورمولا واحد حالياً، ألا وهو الكم الهائل من البيانات وأدوات المحاكاة التي تتيح تقديم رؤى وأفكار أفضل. 

فقال: "أعتقد أن ما تريد الفرق رؤيته يجب أن يكون مسنداً بالدليل والتحليلات وعمليات المحاكاة، لأن هذا ما هم معتادون على التعامل معه".

وتابع: "بعد تجربة السباقات القصيرة، بوسعنا الجلوس والتكلم عن الحقائق، الأرقام وغيرها. بالطبع، ستكون هناك وجهات نظر متباينة، لكن على الأقل سيكون هناك الكثير من المعلومات والحقائق للحُكم على ذلك".

واختتم: "أعتقد أن هذا ما يثير حماسي حيال الفورمولا واحد، لدينا كذلك السيارات الجديدة للموسم المقبل والتي تمّ العمل عليها بناء على العديد من التحليلات الموضوعية التي كان لا بدّ منها. كل ذلك يبدو مشجعاً وأنا متفائل حيال المستقبل".

تذاكر
المشاركات
التعليقات
بيريز: صفقة العام الواحد مع ريد بُل لا تضع ضغطًا إضافيًا على كاهلي

المقال السابق

بيريز: صفقة العام الواحد مع ريد بُل لا تضع ضغطًا إضافيًا على كاهلي

المقال التالي

مدراء فرق الفورمولا واحد: علينا الاستماع إلى المتابعين

مدراء فرق الفورمولا واحد: علينا الاستماع إلى المتابعين
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هوندا: العودة "الصعبة" إلى الفورمولا واحد كانت أساسية قبل تحقيق التقدم

13 س
2
فورمولا 1

تقليص أيام جائزة موناكو الكبرى إلى ثلاثة بدءاً من 2022

1 س
3
فورمولا 1

ويتمارش مدير مكلارين السابق يعود إلى الفورمولا واحد مع أستون مارتن

11 س
4
موتو جي بي

ماركيز كان "على الحدود القصوى" أثناء لحاقه بباستيانيني في سباق ميزانو

5
فورمولا 1

نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982

أحدث الأخبار
تقليص أيام جائزة موناكو الكبرى إلى ثلاثة بدءاً من 2022
فورمولا 1

تقليص أيام جائزة موناكو الكبرى إلى ثلاثة بدءاً من 2022

1 س
مدراء فرق الفورمولا واحد: علينا الاستماع إلى المتابعين
فورمولا 1

مدراء فرق الفورمولا واحد: علينا الاستماع إلى المتابعين

6 س
برون: "العالم الجديد" للفورمولا واحد يفتح الأبواب أمام مستقبل أفضل
فورمولا 1

برون: "العالم الجديد" للفورمولا واحد يفتح الأبواب أمام مستقبل أفضل

6 س
بيريز: صفقة العام الواحد مع ريد بُل لا تضع ضغطًا إضافيًا على كاهلي
فورمولا 1

بيريز: صفقة العام الواحد مع ريد بُل لا تضع ضغطًا إضافيًا على كاهلي

8 س
هوندا تكشف تقديمها لتحديث مبكّر على وحدة الطاقة في سبا-فرانكورشان
فورمولا 1

هوندا تكشف تقديمها لتحديث مبكّر على وحدة الطاقة في سبا-فرانكورشان

10 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

هوندا: العودة "الصعبة" إلى الفورمولا واحد كانت أساسية قبل تحقيق التقدم
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا: العودة "الصعبة" إلى الفورمولا واحد كانت أساسية قبل تحقيق التقدم

تقليص أيام جائزة موناكو الكبرى إلى ثلاثة بدءاً من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

تقليص أيام جائزة موناكو الكبرى إلى ثلاثة بدءاً من 2022

ويتمارش مدير مكلارين السابق يعود إلى الفورمولا واحد مع أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1

ويتمارش مدير مكلارين السابق يعود إلى الفورمولا واحد مع أستون مارتن

ماركيز كان "على الحدود القصوى" أثناء لحاقه بباستيانيني في سباق ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز كان "على الحدود القصوى" أثناء لحاقه بباستيانيني في سباق ميزانو

نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982
فورمولا 1 فورمولا 1

نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982

تود: على الفورمولا واحد تصميم سيارات قادرة على التسابق في الأمطار
فورمولا 1 فورمولا 1

تود: على الفورمولا واحد تصميم سيارات قادرة على التسابق في الأمطار

بيريز: صفقة العام الواحد مع ريد بُل لا تضع ضغطًا إضافيًا على كاهلي
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز: صفقة العام الواحد مع ريد بُل لا تضع ضغطًا إضافيًا على كاهلي

بوتاس يُشارك في نسخة 2022 من سباق الأبطال
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يُشارك في نسخة 2022 من سباق الأبطال

أحدث الأخبار

تقليص أيام جائزة موناكو الكبرى إلى ثلاثة بدءاً من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

تقليص أيام جائزة موناكو الكبرى إلى ثلاثة بدءاً من 2022

مدراء فرق الفورمولا واحد: علينا الاستماع إلى المتابعين
فورمولا 1 فورمولا 1

مدراء فرق الفورمولا واحد: علينا الاستماع إلى المتابعين

برون: "العالم الجديد" للفورمولا واحد يفتح الأبواب أمام مستقبل أفضل
فورمولا 1 فورمولا 1

برون: "العالم الجديد" للفورمولا واحد يفتح الأبواب أمام مستقبل أفضل

بيريز: صفقة العام الواحد مع ريد بُل لا تضع ضغطًا إضافيًا على كاهلي
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز: صفقة العام الواحد مع ريد بُل لا تضع ضغطًا إضافيًا على كاهلي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.