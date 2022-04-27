برون: "الحل قادم" لمشكلة سقف النفقات والتضخم

انخفض سقف النفقات لما يمكن للفرق صرفه، من 145 مليون دولار أمريكي إلى 140 مليوناً هذا الموسم.

لكن ومع ارتفاع تكاليف كل شيء حالياً، بات الالتزام بسقف النفقات أكثر صعوبة من المتوقع خاصة للفرق الكبيرة.

وحاولت عدة فرق الضغط بشدة لزيادة السقف أو تعديله، بالرغم من أن تلك الفرق أشارت إلى أنها ستكون مسرورة لو لم يتغير السقف لهذا الموسم.

ويعي برون ضرورة التطرق لهذه المشكلة، حيث أشار قبل اجتماع لجنة الفورمولا واحد في لندن إلى ذلك.

فقال: "أعتقد أن زيادة التضخم تعني ضرورة مراجعة القانون الذي تم وضعه عندما كانت معدلات التضخم أقل وقابلة للتوقع كذلك، أما الآن فباتت أكبر وغير قابلة للتوقع".

وأردف: "لو نظرنا إلى معدلات التضخم الصناعي التي تؤثر على قطاعات مثل الفورمولا واحد، لوجدنا أن الطاقة والمواد الأولية باتت مرتفعة الثمن حالياً. لذا أعتقد أن الحل آتٍ".

يشار إلى أن فرقاً كانت تدعم سقف النفقات لعل أهمها مكلارين، لكن أندرياس سيدل مدير الفريق يعي ضرورة التطرق لمسألة التضخم لإيجاد حل لها.

أما فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو فيرى أن أي تغييرات على قوانين سقف النفقات يجب أن تطبق في الموسم المقبل وليس الآن.