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برون: الاحتجاج على ريسينغ بوينت "مشكلة صعبة الحل"

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برون: الاحتجاج على ريسينغ بوينت "مشكلة صعبة الحل"
21-07-2020

يرى روس برون المدير الرياضي للفورمولا واحد أن الاحتجاج القائم حالياً على فريق ريسينغ بوينت في الفورمولا واحد "مشكلة صعبة الحل" على الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

تم قبول احتجاج رينو على قانونية سيارة فريق ريسينغ بوينت 2020، حيث احتج الفريق الفرنسي مرتين حتى الآن.

وكانت ريسينغ بوينت قد اعترفت بشكل علني أن تصميم سيارتها مستوحى من سيارة مرسيدس 2019، لكن مع التشديد بأن كل ذلك تمّ ضمن القوانين المرعية بالكامل.

وأوضح برون في المقال الذي يكتبه بعد كل سباق، أن نسخ الفرق لتصاميم بعضها البعض أمر "اعتيادي" في البطولة، إذ قام بذلك بنفسه عندما كان مديراً تقنياً في السابق.

حيث قال: "من وجهة نظري، النسخ بين فرق الفورمولا واحد أمر اعتيادي".

وأكمل: "كل فريق لديه مصورين في خط الحظائر يقومون بالتقاط آلاف الصور لكل سيارة من أجل تحليلها. وعادة ما كنا نعطي المصورين لدينا لائحة معينة لاستهدافها".

وتابع: "ريسينغ بوينت نقلت كل ذلك إلى مستوى آخر وقامت بالمزيد من العمل. ليس هناك أي فريق في البطولة لم ينسخ من غيره".

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وركز احتجاج رينو على أقنية مكابح ريسينغ بوينت، والتي تعتبر أنها نسختها من سيارة مرسيدس، لكن ريسينغ بوينت صرحت مؤخراً أنه من المستحيل أن تكون أقنية المكابح غير قانونية، وأن الفريق غير قلق على الإطلاق جراء قانونية القطع التي يستعملها.

ويرى برون أن المشكلة صعبة الحل بالفعل، حيث قال: "إنها مسألة صعبة الحل وتحتاج لخبراء ’فيا’ للعمل عليها".

ومن المتوقع أن يصدر حكم "فيا" في هذه المسألة قبيل أسبوع جائزة بريطانيا الكبرى.

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