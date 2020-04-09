برون: إمكانية إقامة سباقات الفورمولا واحد من دون جمهور بروزنامة من 19 جولة

كان المفترض أن تقام جائزة البحرين الكبرى من دون جمهور قبل أن يتم تأجيلها لاحقاً، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه الاستراتيجية بهدف السعي لبدء الموسم بأسرع وقت ممكن.

وبالرغم من أن جائزة فرنسا الكبرى يوم 28 يونيو/حزيران باتت حالياً أولى جولات الموسم، لكن برون يرى احتمالية لإطلاق الموسم في شهر يوليو/تموز، مع احتمالية أن يكون في أوروبا بدلاً من جولات خارجها.

ويرى برون أنه ما زالت هناك فرصة لإقامة 19 سباقاً، وحتى بداية الموسم في وقت متأخر شهر أكتوبر/تشرين الأول مثلاً، ما سيسمح بإقامة ثماني جولات، وهو الرقم الرسميّ الأدنى الضروري لإقامة البطولة.

حيث قال في فيديو له على قناة "سكاي سبورت أف 1": "من الواضح أن سفر الفرق والطواقم سيكون مشكلة كبيرة. ويمكن القول أنه وحالما نصل إلى مكان كل جولة، فسيكون الوضع تحت السيطرة".

وأكمل: "وجهة نظرنا أن انطلاقة من أوروبا ستكون الخيار المفضل، وذلك لإمكانية إقامة حدث مغلق، ضمن بيئة معزولة جداً، حيث يمكن للفرق أن تصل وتتجهز ضمن الحلبة، ونضمن فحص الجميع، وبالتالي لن يكون هناك خطر على أيّ كان، وسنقيم السباق من دون جمهور".

وتابع: "ذلك ليس بالأمر الرائع، لكنه أفضل من عدم خوض السباقات على الإطلاق. أعتقد أنه علينا الانتباه للملايين من الناس الذين يتابعون الرياضة، والجالسون في منازلهم. الكثير منهم معزولون، وأن نتمكن من إبقاء البطولة حيّة وتقديم الترفيه لهم لهو خطوة رائعة في خضم هذه الأزمة. لكن لا يمكننا تعريض الجميع للخطر".

وأضاف: "نتطلع إلى بنية تنظيمية تمنحنا انطلاقة مبكرة، وكذلك الحفاظ على زخم الانطلاقة. لا منطق وراء إطلاق الموسم ومن ثم إيقافه ومن ثم إطلاقه مجدداً. أعتقد أن الانطلاقة ستكون على الأغلب في أوروبا، وستكون حدثاً مغلقاً".

وحين سُئِل من قبل المذيع مارتن براندل عن سبب عدم قدرة الفورمولا واحد على إعلان تواريخ جديدة، أشار برون إلى أن البطولة أكثر تعقيداً من غيرها.

فقال: "موسمنا أطول من سلاسل السباقات الأخرى. تمّ إعلان إلغاء كندا مؤخراً، ولو كانت كندا مضمنة لكان عليها تعديل الروزنامة مجدداً. لذا شعرنا أنه من الأفضل الانتظار حتى استقرار الوضع العالمي قبل أن نقدم روزنامة معدلة جديدة. وهناك كمّ هائل من العمل يجب إتمامه".

وتابع: "ثمانية سباقات هو العدد الأدنى المسموح لإقامة بطولة عالم. يمكننا تحقيق ذلك الرقم بالانطلاق من شهر أكتوبر/تشرين الأول. لذا إن كان علينا تحديد الحد الأقصى للبدء، سيكون في أكتوبر".

وأردف: "لكن حينها ستكون هناك إمكانية المواصلة للعام المقبل. هل يمكننا المواصلة حتى شهر يناير/كانون الثاني المقبل لإكمال الموسم؟ هناك جميع أنواع التعقيدات الممكنة..".

واختتم: "إن أردنا بداية الموسم في شهر يوليو/تموز، يمكننا إقامة موسم من 19 سباقاً. مهمة صعبة، ثلاثة سباقات متتالية، أسبوع راحة، ثلاثة متتالية، أسبوع راحة. لكن علينا النظر في جميع المسائل اللوجستية، والتفكير بقدرتنا على إقامة موسم من 18 أو 19 سباقاً أو إن كان بوسعنا البدء شهر يوليو/تموز. لذا الخيارات تقع بين هذين الرقمين".