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برون: "أطراف جدية" تقيّم الاستثمار في ويليامز

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برون: "أطراف جدية" تقيّم الاستثمار في ويليامز
05-06-2020

قال روس برون رئيس الفورمولا واحد أنّ بعض "الأطراف الجدية" تقيّم فكرة الاستثمار في فريق ويليامز.

أعلنت ويليامز الأسبوع الماضي أنّها تسعى بشكل جدّي للحصول على تمويل جديد، وأنّ الفريق تحت خطر البيع.

مع ذلك، أصرّت كلير ويليامز نائبة مدير الفريق على أنّ الشركة البريطانية تملك التمويل الكافي للمشاركة في موسم 2020 في الفورمولا واحد، حيث أبرمت الشركة اتفاقات حصلت بموجبها على قروض ضخّت 28 مليون جنيه إسترليني إلى المنظمة.

كما أنّ مصادفة إنتهاء اتفاقية كونكورد الحالية في الفورمولا واحد بالتزامن مع أزمة تفشّي وباء كورونا وتعليق الموسم تعني أنّ الفرق العشرة في البطولة عليها أن تملك الثقة الكافية في استمراريتها من أجل توقيع الصفقة الجديدة مع البطولة.

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وقد حذّر زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين في أبريل/نيسان الماضي من أنّ العديد من الفرق قد لا تنجو من الأزمة الحالية من دون مساعدة التغييرات المستقبلية على القوانين.

وقد تمّت المصادقة على تلك التغييرات الآن، حيث أبدى برون ثقته في أنّ كل الفرق الحالية ستكون قادرة الآن على الالتزام مع الرياضة في المستقبل، وبما فيهم ويليامز.

فقال: "أعتقد أنّه من دون الأمور التي قمنا بها، كان الوضع ليكون مُقلقًا أكثر بكثير، لكنّه بات مستقرًا للغاية الآن".

وأضاف: "يجب التعامل مع الوضع الذي تتواجد فيه ويليامز حاليًا، لكن يُمكنني القول بأنّ هنالك أطرافًا جدية للغاية تقيّم الاستثمار في الفريق، حيث أعتقد بأنّ ذلك يُظهر بأنّ هنالك نموذجًا جيّدًا وراءه يجعله استثمارًا منطقيًا".

في المقابل، اعترف برون أنّه يملك حبًا خاصًا لويليامز، حيث استهل مسيرته في الفورمولا واحد مع هذا الفريق العريق، لكنّه شدّد على أنّ تلك المنظمة يجب أن تخضع للتغيير.

فقال: "إنّه فريق يملك إرثًا وتاريخًا رائعين، ويحظى بداخلي بتقدير خاص، لكنّ الواقع هو أنّ الفورمولا واحد بيئة قاسية، ويتمّ تقييمك كل أسبوعين على الحلبة، أو كل أسبوع مثلما سيكون الوضع خلال الأشهر القليلة المُقبلة".

وأردف: "ليس هنالك مكان للاختباء. إذا ما أنهيت بالمركز الأخير - مثلما كانت ويليامز خلال الأعوام القليلة الماضية - فستكون هنالك تبعات لذلك. وقد وصلوا للأسف لهذه المرحلة الآن. ربما يكون سبب ذلك ماليًا، ومع دعم مالي إضافي يصبح الفريق أكثر تنافسيّة، لكنّهم بحاجة لأن يحاول أحدهم فهم ما يحدث ويطرح حلولًا".

وفي ظل بحث مكلارين كذلك عن تمويلات جديدة، فقد اعترف برون أنّ وجود فريقين عريقين في الفورمولا واحد ضمن ذات الوضع لا يُصدّر صورة رائعة للرياضة.

فقال في ختام حديثه: "كلا الفريقين ظهر بأداء ضعيف خلال الأعوام الأخيرة، والفورمولا واحد بيئة قاسية كما أشرت، فلا توجد هنالك رحلات مجانية، وإذا ما استمريت ضمن ذات المستوى المتراجع للعديد من الأعوام، فإنّك تدفع تبعات ذلك، تخسر الرعاة، لا تحصل على الجوائز المالية التي كنت معتادًا عليها، ويزيد الوضع سوءًا. كان من الممكن أن نبحث عن الأخطاء لو كنا أمام فريقين رائعين يواجهان ذات الأزمة، ولكننا في الواقع ننظر إلى فريقين قدّما أداءً ضعيفًا للعديد من المواسم".

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