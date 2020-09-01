برون: أداء فيراري "المروّع" في سبا لا يعود إلى المحرّك فقط

تأهّلت سيارتا العلامة الإيطاليّة في المركزين الـ 13 والـ 14 على التوالي لجائزة بلجيكا الكبرى، وأكملتا السباق في ذات المركزين، بالرغم من تقدّم سيباستيان فيتيل على زميله شارل لوكلير.

وكان التركيز قد انصبّ في الأسابيع الماضية على أداء وحدة طاقة فيراري وقدر الحدّ من أدائها منذ نهاية العام الماضي، وذلك على إثر سلسلة من التوجيهات التقنيّة الجديدة.

كما تراجعت زبونتاها ألفا روميو وهاس في الترتيب إلى الخلف بعد فقدانهما السرعة على الخطوط المستقيمة.

لكنّ برون المدير التقنيّ السابق لفريق فيراري شدّد على أنّ الحصان الجامح فشل في تشغيل الإطارات في المجال المناسب ضمن الأجواء الباردة التي شهدتها جائزة بلجيكا الكبرى، ما فاقم من معاناة الفريق.

إلا أنه يعتقد بأنّ بوسع فيراري استعادة أداء محترمٍ حالما تحلّ مشاكل الإطارات.

وقال البريطاني في مقاله الذي يكتبه بعد السباق: "تواجدت في وضعٍ مثل ذلك الذي تواجدت فيه فيراري في سبا، حيث لا تتمكّن من تشغيل الإطارات، ولا ترتفع حرارتها ويتراجع أداؤها بشكلٍ دراميّ".

وأضاف: "بصرف النظر عمّا يقوله الآخرون حول تراجع أداء المحرّك على إثر التوضيحات التقنيّة، فإنّك لا تخسر 1.3 ثانية في اللفّة من عامٍ إلى آخر نتيجة ذلك فقط".

وأردف: "لا يُمكنك إيصال الإطارات إلى مجال العمل المناسب. وحقيقة أنّ الأجواء كانت أبرد في سبا لم تُساعدهم كذلك".

وأكمل: "عندما يحدث ذلك فإنّ الأداء يتراجع ويبدو مروّعًا. إن كان بوسعهم تحقيق خطوة وتشغيل هذه الإطارات بالشكل المناسب، فأعتقد بأنّ الأداء سيعود. بالطبع لن يكونوا بمستوى يُحقّق الانتصارات، لكنّهم سيعودون إلى أداء محترمٍ أكثر".

كما تعاطف برون مع كارلوس ساينز السائق المستقبليّ لفيراري، وذلك بعد أن تدمّرت عطلة نهاية أسبوع في سبا بسبب مشكلة في العادم حرمته من الانطلاق في السباق.

وقال حيال ذلك: "لم يُحالف كارلوس الكثير من الحظّ في بلجيكا مؤخّرًا، وواجه مشاكل مجدّدًا في وحدة طاقته أدّت إلى عطل العادم الذي حرمه من الانطلاق".

وأضاف: "هذا عامٌ صعب عليه، لكنّه شابٌ إيجابيّ. لديه شخصيّة قويّة جدًا، ومسيرته لم تكن سهلة للغاية في جميع الأحوال. دائمًا ما أكننت له تقديرًا عاليًا، أعتقد بأنّه سائقٌ رائع وسيتمكّن من إدارة هذا الوضع".

وأردف: "لكن ما بدا أنّه انتقالٌ حلمٌ إلى فيراري في العام المقبل لم يعد يبدو كذلك الآن وبشكلٍ حتمي فإنّه متوتّرٌ حيال فرصه في العام المقبل".

على الجانب الآخر أشاد برون بالأداء "الباهر" من قبل رينو، وذلك بعد حلول دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

"كانت نتيجة رائعة لرينو" قال برون، وأضاف: "أثار ريكاردو الإعجاب على وجه الخصوص، قدّم الأسترالي وتيرة مذهلة منذ يوم الجمعة وحتّى التصفيات ومن ثمّ في السباق".

وأردف: "كانت وتيرته مدهشة في نهاية السباق، حقّق أسرع لفّة وزاد ذلك من ثقته وثقته الفريق".

وأكمل: "مشكلة الفريق هي عدم ثبات الأداء. بدت السيارة تنافسيّة للغاية نهاية هذا الأسبوع، لكنّها لم تكن جيّدة بما فيه الكفاية في برشلونة. ذلك هو التحدّي الذي أمامهم. يحتاجون لثبات الأداء، تلك هي خطوتهم التالية".

واختتم بالقول: "لكن لا يجب التقليل من شأنهم نهاية هذا الأسبوع، كان ذلك أداءً باهرًا".