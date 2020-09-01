فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
2 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
9 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
59 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
100 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / أخبار عاجلة

برون: أداء فيراري "المروّع" في سبا لا يعود إلى المحرّك فقط

المشاركات
التعليقات
برون: أداء فيراري "المروّع" في سبا لا يعود إلى المحرّك فقط

يعتقد روس برون المدير الرياضيّ لبطولة العالم للفورمولا واحد بأنّ التراجع الدراميّ لأداء فيراري في سبا لا يعود فقط إلى ضعف وحدة طاقتها، حيث يعتقد بأنّ الإطارات لعبت دورًا جوهريًا كذلك.

تأهّلت سيارتا العلامة الإيطاليّة في المركزين الـ 13 والـ 14 على التوالي لجائزة بلجيكا الكبرى، وأكملتا السباق في ذات المركزين، بالرغم من تقدّم سيباستيان فيتيل على زميله شارل لوكلير.

وكان التركيز قد انصبّ في الأسابيع الماضية على أداء وحدة طاقة فيراري وقدر الحدّ من أدائها منذ نهاية العام الماضي، وذلك على إثر سلسلة من التوجيهات التقنيّة الجديدة.

كما تراجعت زبونتاها ألفا روميو وهاس في الترتيب إلى الخلف بعد فقدانهما السرعة على الخطوط المستقيمة.

لكنّ برون المدير التقنيّ السابق لفريق فيراري شدّد على أنّ الحصان الجامح فشل في تشغيل الإطارات في المجال المناسب ضمن الأجواء الباردة التي شهدتها جائزة بلجيكا الكبرى، ما فاقم من معاناة الفريق.

إلا أنه يعتقد بأنّ بوسع فيراري استعادة أداء محترمٍ حالما تحلّ مشاكل الإطارات.

وقال البريطاني في مقاله الذي يكتبه بعد السباق: "تواجدت في وضعٍ مثل ذلك الذي تواجدت فيه فيراري في سبا، حيث لا تتمكّن من تشغيل الإطارات، ولا ترتفع حرارتها ويتراجع أداؤها بشكلٍ دراميّ".

وأضاف: "بصرف النظر عمّا يقوله الآخرون حول تراجع أداء المحرّك على إثر التوضيحات التقنيّة، فإنّك لا تخسر 1.3 ثانية في اللفّة من عامٍ إلى آخر نتيجة ذلك فقط".

وأردف: "لا يُمكنك إيصال الإطارات إلى مجال العمل المناسب. وحقيقة أنّ الأجواء كانت أبرد في سبا لم تُساعدهم كذلك".

وأكمل: "عندما يحدث ذلك فإنّ الأداء يتراجع ويبدو مروّعًا. إن كان بوسعهم تحقيق خطوة وتشغيل هذه الإطارات بالشكل المناسب، فأعتقد بأنّ الأداء سيعود. بالطبع لن يكونوا بمستوى يُحقّق الانتصارات، لكنّهم سيعودون إلى أداء محترمٍ أكثر".

اقرأ أيضاً:

كما تعاطف برون مع كارلوس ساينز السائق المستقبليّ لفيراري، وذلك بعد أن تدمّرت عطلة نهاية أسبوع في سبا بسبب مشكلة في العادم حرمته من الانطلاق في السباق.

وقال حيال ذلك: "لم يُحالف كارلوس الكثير من الحظّ في بلجيكا مؤخّرًا، وواجه مشاكل مجدّدًا في وحدة طاقته أدّت إلى عطل العادم الذي حرمه من الانطلاق".

وأضاف: "هذا عامٌ صعب عليه، لكنّه شابٌ إيجابيّ. لديه شخصيّة قويّة جدًا، ومسيرته لم تكن سهلة للغاية في جميع الأحوال. دائمًا ما أكننت له تقديرًا عاليًا، أعتقد بأنّه سائقٌ رائع وسيتمكّن من إدارة هذا الوضع".

وأردف: "لكن ما بدا أنّه انتقالٌ حلمٌ إلى فيراري في العام المقبل لم يعد يبدو كذلك الآن وبشكلٍ حتمي فإنّه متوتّرٌ حيال فرصه في العام المقبل".

اقرأ أيضاً:

على الجانب الآخر أشاد برون بالأداء "الباهر" من قبل رينو، وذلك بعد حلول دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

"كانت نتيجة رائعة لرينو" قال برون، وأضاف: "أثار ريكاردو الإعجاب على وجه الخصوص، قدّم الأسترالي وتيرة مذهلة منذ يوم الجمعة وحتّى التصفيات ومن ثمّ في السباق".

وأردف: "كانت وتيرته مدهشة في نهاية السباق، حقّق أسرع لفّة وزاد ذلك من ثقته وثقته الفريق".

وأكمل: "مشكلة الفريق هي عدم ثبات الأداء. بدت السيارة تنافسيّة للغاية نهاية هذا الأسبوع، لكنّها لم تكن جيّدة بما فيه الكفاية في برشلونة. ذلك هو التحدّي الذي أمامهم. يحتاجون لثبات الأداء، تلك هي خطوتهم التالية".

واختتم بالقول: "لكن لا يجب التقليل من شأنهم نهاية هذا الأسبوع، كان ذلك أداءً باهرًا".

اقرأ أيضاً:

جدل محرّك فيراري ما يزال يترك "مذاقًا مُرًا" لدى المنافسين

المقال السابق

جدل محرّك فيراري ما يزال يترك "مذاقًا مُرًا" لدى المنافسين

المقال التالي

بينوتو: حظر "ضبط الحفلة" قد يخلط الترتيب في مونزا

بينوتو: حظر "ضبط الحفلة" قد يخلط الترتيب في مونزا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بلجيكا الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

جدل محرّك فيراري ما يزال يترك "مذاقًا مُرًا" لدى المنافسين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جدل محرّك فيراري ما يزال يترك "مذاقًا مُرًا" لدى المنافسين

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة سبا
فورمولا 1 فورمولا 1 / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة سبا

شتاينر: هاس لا تشعر بالرضا من منافسة فيراري على مراكز متأخّرة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شتاينر: هاس لا تشعر بالرضا من منافسة فيراري على مراكز متأخّرة

برون: أداء فيراري "المروّع" في سبا لا يعود إلى المحرّك فقط
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

برون: أداء فيراري "المروّع" في سبا لا يعود إلى المحرّك فقط

فرق الموتو جي بي قلقة من إمكانيّة إنتاج "كاي تي ام" لمحرّك "خارق" لموسم 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

فرق الموتو جي بي قلقة من إمكانيّة إنتاج "كاي تي ام" لمحرّك "خارق" لموسم 2021

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق

مرسيدس توضّح: استعمال وضع التجاوز في سيارة بوتاس كان "سوء تفاهم"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس توضّح: استعمال وضع التجاوز في سيارة بوتاس كان "سوء تفاهم"

بينوتو: حظر "ضبط الحفلة" قد يخلط الترتيب في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: حظر "ضبط الحفلة" قد يخلط الترتيب في مونزا

أحدث الأخبار

جائزة تركيا الكبرى تهدف لاحتضان 100000 مشجّع
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جائزة تركيا الكبرى تهدف لاحتضان 100000 مشجّع

بينوتو: حظر "ضبط الحفلة" قد يخلط الترتيب في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: حظر "ضبط الحفلة" قد يخلط الترتيب في مونزا

برون: أداء فيراري "المروّع" في سبا لا يعود إلى المحرّك فقط
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

برون: أداء فيراري "المروّع" في سبا لا يعود إلى المحرّك فقط

جدل محرّك فيراري ما يزال يترك "مذاقًا مُرًا" لدى المنافسين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جدل محرّك فيراري ما يزال يترك "مذاقًا مُرًا" لدى المنافسين

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

جدل محرّك فيراري ما يزال يترك "مذاقًا مُرًا" لدى المنافسين

2
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة سبا

3
فورمولا 1

شتاينر: هاس لا تشعر بالرضا من منافسة فيراري على مراكز متأخّرة

4
فورمولا 1

برون: أداء فيراري "المروّع" في سبا لا يعود إلى المحرّك فقط

5
موتو جي بي

فرق الموتو جي بي قلقة من إمكانيّة إنتاج "كاي تي ام" لمحرّك "خارق" لموسم 2021

أحدث الأخبار

جائزة تركيا الكبرى تهدف لاحتضان 100000 مشجّع
فورمولا 1

جائزة تركيا الكبرى تهدف لاحتضان 100000 مشجّع

بينوتو: حظر "ضبط الحفلة" قد يخلط الترتيب في مونزا
فورمولا 1

بينوتو: حظر "ضبط الحفلة" قد يخلط الترتيب في مونزا

برون: أداء فيراري "المروّع" في سبا لا يعود إلى المحرّك فقط
فورمولا 1

برون: أداء فيراري "المروّع" في سبا لا يعود إلى المحرّك فقط

جدل محرّك فيراري ما يزال يترك "مذاقًا مُرًا" لدى المنافسين
فورمولا 1

جدل محرّك فيراري ما يزال يترك "مذاقًا مُرًا" لدى المنافسين

شتاينر: هاس لا تشعر بالرضا من منافسة فيراري على مراكز متأخّرة
فورمولا 1

شتاينر: هاس لا تشعر بالرضا من منافسة فيراري على مراكز متأخّرة

أحدث ملفات الفيديو

أجمل الصور من جائزة بلجيكا الكبرى 02:52
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة بلجيكا الكبرى

إبداعات مقود سيارة فورمولا واحد التي مُنعت 06:00
فورمولا 1

إبداعات مقود سيارة فورمولا واحد التي مُنعت

عملي في 60 ثانية: مصوّر فورمولا واحد 01:00
فورمولا 1

عملي في 60 ثانية: مصوّر فورمولا واحد

عشرة من أهم اللحظات في تاريخ رياضة السيارات 07:39
فورمولا 1

عشرة من أهم اللحظات في تاريخ رياضة السيارات

جولة افتراضية مفاجئة في المرآب مع لويس هاميلتون 05:49
فورمولا 1

جولة افتراضية مفاجئة في المرآب مع لويس هاميلتون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.