بروست يغادر صفوف ألبين مع اتّجاه زافناور و"بي دبليو تي" للانضمام إلى الفريق

تقوم ألبين حاليًا بإعادة هيكلة إدارية لفريقها مع توسّع لورون روسي المدير التنفيذي في تغييراته داخل الفريق بعد موسمه الأول تحت اسم القسم المتخصص في السيارات الرياضية.

وقد أعلنت ألبين الأسبوع الماضي رحيل مارسين بودكوفسكي الذي كان قائمًا بأعمال مدير الفريق في 2021 بالرُغم من التصريحات الرسمية للفريق بعدم وجود مدير صريح. بينما بات روسي هو من يدير الفريق بنفسه حاليًا بشكل مؤقت.

وقد أشارت مصادر إلى أنّ أوتمار زافناور المدير السابق لأستون مارتن، والذي ارتبط اسمه بألبين منذ وقت متأخر من العام الماضي، من المتوقّع أن يُعلن عنه قريبًا ضمن دور مشابه مع الفريق الأنغلو فرنسي.

وكانت لبروست علاقة متصلة/منقطعة مع رينو الشركة الأم لألبين منذ أن قاد لصالح الفريق المصنعي في الفورمولا واحد بين 1981 و1983.

كما كان مستشارًا وسفيرًا لفريق إنستون عندما عاد إلى الفورمولا واحد في 2015، قبل أن يشغل دورًا أكثر رسمية في 2019 مع تعيينه مديرًا غير تنفيذي لشركة المملكة المتحدة التي يعمل الفريق تحت لوائها، كبديل مباشر تييري بولوريه المدير التنفيذي لمجموعة رينو.

علاوة على ذلك، من المعلوم بأن شركة معالجة المياه النمساوية "بي دبليو تي" تتّجه كذلك لتصبح الراعي الرسمي لألبين، ما يُشير إلى إمكانية عودة ألوانها الزهرية التقليدية إلى البطولة على كسوة الفريق هذا العام.

هذا وتجمع زافناور علاقة جيّدة مع "بي دبليو تي" ورؤسائها، بعد أن عمل عن قرب معهم عندما كانت الشركة راعيًا رسميًا لفورس إنديا وريسينغ بوينت.