بروست واثق من قدرة رينو على التشبّث بالمركز الخامس في موسم 2019 "الصعب"

خلال الأسابيع السابقة انتقل تركيز الفريق من منافسة مكلارين على المركز الرابع ضمن ترتيب المصنعين إلى السعي للتشبث بالمركز الخامس، وذلك على ضوء المنافسةالقويّة من قبل ريسينغ بوينت وتورو روسو.

وتلقت آمال الفريق ضربة في سوزوكا عندما خسر المركزين السادس والعاشر بسبب خرقٍ تقني في نظام المكابح.

وفي أوستن، سجل دانيال ريكاردو مركز "أفضل البقية" سادساً بينما احتل زميله نيكو هلكنبرغ المركز التاسع، وذلك بعد تسجيل مزدوج للنقاط في جولة المكسيك السابقة.

وتمتلك رينو 83 نقطة ضمن رصيدها بالمقارنة مع 65 لفريق ريسينغ بوينت و64 لفريق تورو روسو مع بقاء جولتين فقط حتى نهاية الموسم.

حيث قال بروست في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لم ينتهِ الموسم بعد لكننا واثقون بالطبع. بعد ما حصل حين خسرنا النقاط في اليابان، حيث كانت تلك تشكل فارقاً كبيراً ليس لأنها خسارة كبيرة للنقاط وحسب، بل لأنها كانت تمنحنا فارقاً أكبر أمام المنافسين. لذا فإننا نستحق موقعنا الحالي بالفعل".

وأكمل: "على الأقل في نهاية الموسم علينا إظهار مقدرتنا، لأن ذلك أمر جيد لمعنويات أفراد الطاقم. لقد عانينا من موسم صعب جداً".

وتابع: "كنا نقدم أداءً جيداً أغلب الوقت خلال سباقات النصف الثاني للموسم. لكن في بعض الأحيان عانينا من حوادث وغيرها. مع بعض الحظ، بوسعنا منافسة مكلارين بشكل أكبر".

بالمقابل، اعترف بروست أن إعادة بناء الفريق استغرقت وقتاً أطول من المتوقع منذ 2015.

فقال: "نحن نعلم موقعنا، لكن من الصعب للغاية شرح ذلك للكثيرين من خارج البطولة. لأنك تحاول بناء أمر ما ومن ثم تخسر قليلاً. لكننا ما زلنا ضمن موقع ثابت للغاية".

وأكمل: "لكننا نواصل المضي قدماً. لست متشائماً حيال المستقبل، لكننا بحاجة لبعض الوقت كي نصل إلى ما نريده".

وتابع: "نعلم أنه ومن دون أية حوادث فمن الممكن التفوق على مكلارين، ربما أبقينا على نيكو لفترة أطول من اللازم (في أوستن) على الحلبة، لكننا كنا نعتقد أن استراتيجية التوقف الوحيد ستكون جيدة".

واختتم: "لكننا كنا مسرورين بتحقيق كلتا السيارتين للنقاط".