بروست: تركت صفوف ألبين بسبب "تهميشي" من قِبَل لورون روسي

كشف لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بشكل حصري يوم أمس الاثنين أن الفرنسي قد ترك دوره كمستشار ومدير غير تنفيذي في صفوف ألبين على خلفية عملية إعادة الهيكلة الإدارية التي يشهدها الفريق خلال العطلة الشتوية.

وبعد أن عبّر عن خيبة أمله عبر وسائل التواصل إثر الطريقة التي تمّ بها الإعلان عن خبر رحيله، انفتح بروست في الكلام عن خلفية تلك الأحداث ضمن حوار له مع جريدة "لوكويب" الفرنسية.

وأوضح بروست أنه شعر بانعزال متزايد خلال موسم 2021 بعد وصول روسي، وهذا تركه مستاءً حيال وضعه داخل الفريق.

فقال: "كان موسم 2021 مزعجًا للغاية بالنسبة لي، حيث شعرت بأن أولئك الذين تواجدوا في ذلك المكان لفترة طويلة عليهم الرحيل الآن".

وأضاف: "أتقبّل التغيير، حيث أنه لا يتوجّب عليك دومًا التعامل مع الفورمولا واحد بذات الطريقة. بوسعك اتّباع وجهة مختلفة، وهذا ما تمّ خلال العام الماضي. لكن بالنسبة لي، بات الوضع معقّدًا أكثر من اللازم".

وتابع: "لم يعدّ يتمّ إشراكي في عملية اتّخاذ القرار، وقد أبديت اعتراضي التام في بعض الأحيان، لكن تعين عليّ التعامل مع الكلمة الرسمية في النهاية".

وأكمل: "حتى كعضو في مجلس الإدارة، فقد علمت عن بعض القرارات في اللحظة الأخيرة. ربما لم يكن يتمّ الاستماع لي، لكن على الأقل يجب إعلامي في وقت اتخاذ القرار. إنها مسألة إحترام. العلاقات داخل الفريق أصبحت أكثر تعقيدًا، وقد شعرت بغيرة كبيرة".

هذا وصرّح بروست بأن روسي - الذي يعمل على بناء هيكل إداري جديد - قد أوضح له بأنه لم يعد مرغوبًا به كمستشار للفريق.

حيث قال: "لورون روسي يريد أن يكون وحيدًا، وألًا يزعجه أحد. لقد أخبرني في الواقع بنفسه بأنه لم يعد بحاجة لمستشار. كان ذلك في قطر، لكنه عرض عليّ عقد في أبوظبي، وهو ما رفضته. وعليّ القول كذلك أنني ما أزال أؤمن بذلك المشروع الطموح الذي عزّز بشكل كبير من الدافع في كامل المجموعة".

واختتم: "مع ذلك، هنالك الآن سعي حقيقي لتهميش الكثير من الأشخاص. لورون روسي يريد الأضواء كلها لنفسه. لكن ما يهمّني أنا هو تحدي التواجد في فريق، أن يتم الاستماع لي وأن أشارك في بعض القرارات. كان هنالك تعمّد بتهميشي، لكنني وبتكتّم كان لي بعض التأثير بالرُغم من كل الاعتراضات".

جديرٌ بالذكر أن الفريق قد أعلن كذلك في وقت سابق من الشهر الجاري رحيل مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي، حيث من المتوقّع أن تضم ألبين أوتمار زافناور المدير السابق لفريق أستون مارتن ضمن ذات الدور.