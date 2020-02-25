بروست: الهوس "الغبي" بالمحركات الكهربائية يترك الفورمولا واحد في موقع صعب

تخطط عدة حكومات لسنّ تشريعات تمنع بيع السيارات التقليدية العاملة على الوقود الأحفوري أو حتى التي تمتلك محركات هجينة بدءاً من عام 2040.

وشكك بروست بالدوافع السياسية وراء تلك الجهود التي يعتقد أنها لن تحقق إلا القليل في مجال خفض الانبعاثات الكربونية.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال وجهة نظره في الاتجاه الذي تسعى إليه الحكومات بإجبار مصنعي السيارات على التحول إلى المحركات الكهربائية: "أنا مستاء بالفعل حيال ما أراه اليوم في صناعة السيارات".

وأكمل: "إننا نتجه لمنح كل شيء للصين (في صناعة السيارات) خلال عشرة أعوام، سيقومون بإنتاج سياراتهم هنا، وهذا ما لا أوده".

وتابع: "لا أبالي لأنني لست جزءاً من الصناعة، لكنني أكره ذلك حقاً. إنه غباء، قوانين غبية".

واستكمل: "سنخسر.. أنا أضمن ذلك، مليون عامل خلال السنوات العشر القادمة في صناعة السيارات إن لم نقم بتغيير ذلك. اليوم، إن كنت تمتلك سيارة كبيرة بمحرك ديزل مع فلاتر تنقية جيدة منعاً للتلوث، فلا مشكلة إذاً".

بالمقابل، أوضح بروست أن المشاكل الأساسية بالنسبة له تتمحور حول إجبار الناس على ترك السيارات التقليدية، بالرغم من أن سيارات المحركات الكهربائية ليست بالضرورة صديقة تماماً للبيئة نظراً لما تتطلبه صناعة المحركات ومدخرات الطاقة.

لكنه أبدى قلقه كذلك من غياب أية وجهة نظر أوروبية عامة متفق عليها حيال البنية التحتية التي تتطلبها التوجهات نحو المحركات الكهربائية.

فقال: "نحن نتكلم حيال بروكسل، أوروبا، لكن لماذا لا نمتلك جميعنا مقابس وأنظمة شحن موحدة؟ لدينا منافسان اثنان في فرنسا كل منهما يمتلك نظامه الخاص. ذلك غباء كامل".

وأكمل: "اليوم إن أردت الحصول على أقصى الأرقام من السيارات الهجينة، وهو الاتجاه الذي نسير فيه، فلن نتمكن من دفع السيارات الكهربائية إلى حيث يجب: خاصة في المدن الكبيرة".

وأضاف: "أعتقد أنه وعندما تتجه نحو الدفع إلى المزيد من الأميال (مع الأنظمة الهجينة)، فإن انبعاثات الكربون ستبقى كما هي أو ربما أسوأ، نظراً لأن وزن السيارة سيكون أكبر بكثير، ونحن نعلم هذا".

واختتم: "منع محركات الديزل في نهاية المطاف، أنا واثق أننا لن نخفض انبعاثات الكربون بتلك المناورات. يمكننا القيام بذلك بشكل مختلف".

التأثير على الفورمولا واحد

يرى بروست أن الغموض الهائل حيال مستقبل صناعة السيارات سيكون له نتائج وآثار على الفورمولا واحد، حيث يعتقد أن بعض القرارات الصعبة تلوح في الأفق فيما يتعلق بالمحركات.

حيث أجاب حين سُئِل عن رأيه حيال مستقبل الفورمولا واحد: "دائماً أجيب: اهتموا بصناعة السيارات أولاً، حينها ستكون الفورمولا واحد في حالة صحية جيدة".

وأكمل: "كنتُ أحد المؤيدين لفكرة المحركات الجديدة الهجينة المزودة بشواحن توربينية. حتى أن المشروع الأولي كان محركات بأربعة أسطوانات وذلك لأننا كنا نعتقد بضرورة الاقتراب من التقنيات المستعملة في السيارات التجارية وأن هناك مستقبلاً مع الشواحن التوربينية. لكن لم يفلح الأمر مع الفورمولا واحد، بصراحة. الجمهور لم يعجب بها كثيراً".

ويعتقد بروست أن هناك طريقين مختلفين تماماً أمام الفورمولا واحد على المدى الطويل: استعمال المحركات بمحركات 8 أو 12 أسطوانة بما تمتلك من شعبية كبيرة، أو محاولة التبني الكامل للتقنيات الجديدة مثل الهيدروجين للبقاء خطوة أمام صناعة السيارات.

فقال: "لا تود الاتجاه صوب المحركات الكهربائية لأنه لدينا الفورمولا إي، ونعلم الصعوبة التي تواجه الفورمولا إي في المستقبل".

وأكمل: "من الصعب للغاية التطوير بسبب الحلبات، بسبب التقنيات وبسبب المال".

وتابع: "لذا، ما هي تقنية الفورمولا واحد المستقبلية؟ من الصعب التكهن. من ناحية، وذلك ليس موقفي، نعود إلى محركات 12 أسطوانة".

وأردف: "أو، نتجه إلى المحركات الهيدروجينية خلال عشر سنوات من الآن، وقد تكون تلك فلسفة جديدة. لم لا؟ لكن من سيتخذ مثل هذا القرار؟ إنه صعب جداً، لكنه سؤال جيد".

واختتم: "علينا الكلام حيال ذلك: ما الذي بوسعنا فعله، لكن التقنية صعبة جداً جداً. لا يمكننا مواصلة اللحاق بمستجدات صناعة السيارات، لأن الحقبة الحالية مختلفة للغاية".