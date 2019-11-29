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بروز علامة "بات" سيزداد كثيرًا على كسوة سيارة مكلارين في 2020

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بروز علامة "بات" سيزداد كثيرًا على كسوة سيارة مكلارين في 2020
29-11-2019

قال فريق مكلارين أنّ كسوة سيارته لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد ستكون "مميّزة" نتيجة زيادة شراكة الرعاية مع الشركة البريطانيّة الأمريكيّة للتبغ "بات".

دخلت الحظيرة البريطانيّة في شراكة مع "بات" في مرحلة سابقة من هذا العام من أجل الترويج للبدائل الإلكترونيّة للسجائر التي تُنتجها الشركة.

وبعد أن أثبتت الشراكة نجاحها على إثر تقدّم ممكلارين إلى المركز الرابع في بطولة الصانعين، أعلنت "بات" قبيل انطلاق جائزة أبوظبي الكبرى عن زيادة التزاماتها الماليّة لموسم 2020 إلى جانب دعم جهود فريق مكلارين في الإندي كار.

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وستسمح الصفقة الجديدة الأكبر بجعل "بات" الراعي الأضخم لمكلارين في الوقت الحاضر، وهو ما سيُؤدّي إلى حضورٍ أكبر للعلامة على السيارة، حيث من المنتظر أن تظهر منتجاتها على جانبَي السيارة، وعلى الطوق والجناح الأماميّ.

وبحديثه عن التغييرات التي ستطرأ على ألوان السيارة، قال زاك براون الرئيس التنفيذي لمكلارين اليوم الجمعة أنّها ستُحدث تأثيرًا ملموسًا.

وقال: "يبدو تصميم كسوة سيارتنا، الذي لن نكشف عنه إلّا عند الكشف عن سيارتنا في فبراير، مميّزًا جدًا. أعتقد بأنّكم ستحبّون ما ستبدو عليه السيارة من خلال الفئات المختلفة التي تستخدمها بات على سيارتنا. لذا لا أريد إفساد تلك الانطلاقة. لكنّني سأقول بأنّه سيكون هناك تأثيرٌ كبيرٌ للمظهر الجديد وسيكون ملحوظًا على الحلبة".

وأوضح براون في المقابل أنّ الحظيرة المتمركزة في ووكينغ ستلتزم باللون البرتقالي التاريخيّ بالرغم من زيادة التزام "بات".

وقال الأمريكي: "بات هي شريكنا الأكبر، لكنّنا سنحافظ دائمًا على جوهر البابايا البرتقالي الخاص بنا. ذلك بمثابة احتفال بتاريخ مكلارين وطابع ألواننا".

وبالرغم من أنّ "بات" أصبحت شريكًا أساسيًا لمكلارين، فإنّ الشركة قالت أنّها لا ترغب بزيادة التزامها أكثر لتُصبح راعيًا لاسم الفريق.

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