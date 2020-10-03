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بروتوكولات "كوفيد-19" تصعّب تحضيرات الفرق للحلبات الجديدة

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بروتوكولات "كوفيد-19" تصعّب تحضيرات الفرق للحلبات الجديدة

قال أندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس أن قيود السفر بين البلدان خلال جائحة كورونا، تصعّب من تحضيرات الفرق للحلبات الجديدة في الفورمولا واحد.

ستقام الجولات الأربع المقبلة جميعها على حلبات لم تكن ضمن روزنامة موسم 2020 الأولية، ولم تستضف أيّ منها سباقات الجائزة الكبرى خلال السنوات السبع الأخيرة.

وستقام جائزة إيفل الكبرى على حلبة نوربورغرينغ الألمانية، والتي استضافت سباق فورمولا واحد آخر مرة في 2013. وستتلوها مباشرة جولة ألغارف ومن ثم إيمولا التي كانت غائبة عن ساحة البطولة منذ موسم 2006.

وستعود الفورمولا واحد إلى حلبة اسطنبول أواسط شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لتكون تلك المرة الأولى التي تستضيف فيها السباقات منذ موسم 2011.

وبعد الاتفاق على عدم إقامة أية تجارب خاصة على أيّ من تلك الحلبات الجديدة بهدف السعي إلى خفض النفقات، فإن الفرق تعتمد على أجهزة المحاكاة من أجل الاستعداد للمنافسات.

لكن ومع قيود السفر بسبب الجائحة العالمية وتزايد عدد البلدان التي ينتشر فيها الفيروس، فإن المصاعب التي تواجه الفرق تكبر مع الوقت خاصة لناحية إكمال السائقين لوقت مناسب على أجهزة المحاكاة.

حيث قال شوفلين: "لدينا الكثير من الحلبات الجديدة هذا الموسم. عادة نتعامل مع حلبة أو اثنتين. وهناك كمية كبيرة للغاية من العمل تنتظرنا".

وأكمل: "لكن الاستعدادات تزداد صعوبة مع جميع تلك القيود بسبب الفيروس، لأن الاستثناءات التي نحصل عليها مطبّقة فقط خلال عطلة نهاية أسبوع السباق. ليست لدينا استثناءات فقط لأننا نعمل في الفورمولا واحد، بل فقط وبشكل محدد خلال فعاليات السباق".

وتابع: "ذلك أمر صعب للغاية خاصة مع جميع تلك الحلبات الجديدة".

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وتم استثناء جميع طواقم الفرق من بروتوكولات الحجر والعزل خلال السباقات التالية، لكن ذلك لا ينطبق على الأوقات خارج عطل نهاية الأسبوع التي تقام فيها تلك السباقات.

وعادة ما تعمل مرسيدس مع سائقيها الاحتياطيين ستوفيل فاندرون وإستيبان غوتيريز لإكمال العمل على أجهزة المحاكاة بالتعاون مع سائقيها الأساسيين لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس.

ويرى شوفلين أن الأمر الأهم في التعامل مع الحلبات الجديدة يتمحور حول توقع كيفية عمل الإطارات.

فقال: "بغض النظر إن كنا نعرف الحلبة أم لا، فإن الأمر الأساسي هو فهم كيفية عمل الإطارات".

وتابع : "لذا الاستعدادات قبل السباق أصعب من المعتاد. خاصة وأن السائقين يكونون متواجدين عادة".

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وأشار كذلك إلى أن الظروف الجوية ستكون عاملاً مجهولاً في نوربورغرينغ، نظراً لموعد إقامتها. 

حيث قال: "العامل المجهول الآخر هو الظروف الجوية".

واختتم: "الاحتمالات مفتوحة حقاً. وقد تجعل من السباق مثيراً. إنها حلبة جيدة، ومن الجميل العودة إلى هناك".

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