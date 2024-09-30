برنامج تطوير ألبين "غير المتزامن" قد يُوفّر مكاسب في آخر الموسم
يأمل أوكس أن تتمكّن ألبين من تحقيق مكاسب في الجولات الأخيرة من الموسم.
إستيبان أوكون، ألبين
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
يعتقد أوليفر أوكس بأنّ ألبين تملك المزيد من الأداء لإظهاره في نهاية الموسم الحالي من بطولة العالم للفورمولا 1 كون برنامج تطويرها "غير متزامن" مع الفرق الأخرى.
عانى الصانع الفرنسي للتمتّع بأداء جيّد طوال الموسم بعد بداية متعثّرة قبل أن يتحسّن أداؤه منذ ذلك الحين، لكنّ مشاكل الموثوقيّة أبقت بيير غاسلي وإستيبان أوكون عند مستوى 13 نقطة في المركز التاسع في بطولة الصانعين.
وفي حين أنّ الفريق لم يُحقّق أيّ خطوات ضخمة بعد، يرى أوكس – الذي أصبح مدير الفريق في العطلة الصيفيّة – أنّ التأخيرات السابقة في دورة تطوير ألبين ستعني تحقيق الفريق لمكاسب في آخر الموسم.
وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّه لنكون عادلين، فإنّه من الرائع العمل مع أشخاص محترفين جدًا، ولا توجد أيّة مخاوف بشأن تحفيزهم".
وأكمل: "من الواضح أنّهم منزعجون. لا تريد أن تكون على الحلبة يوم الأحد من دون القتال على أيّ شيء".
وأردف: "نعلم أنّ لدينا بعض الأداء بين الآن ونهاية العام. أعتقد بأنّ ما فاجأنا بعض الشيء بعد سبا وزاندفورت، هو أنّنا كنّا غير متزامنين مع الآخرين في هذه السلسلة من السباقات".
ثمّ تابع: "كنّا متأخّرين على صعيد ما جلبناه منذ بداية الموسم. آمل أن نتمكّن من إظهار بعض الأداء الإضافي قبل نهاية الموسم، لدينا بعض التحديثات".
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