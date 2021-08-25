تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها التالي / بوتاس: أخبرني هاميلتون برغبته ببقائي زميلاً له في مرسيدس لموسم 2022
فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى أخبار

برسالة مشفّرة...ألونسو يغرّد مشوّقًا متابعيه "بإعلان كبير"

من قبل:
, محرر

مُثيرًا فضول متابعيه، نشر فرناندو ألونسو بطل العالم مرّتين في الفورمولا واحد رسالة مشفّرة عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء، والتي ألمح من خلالها إلى "إعلان كبير".

برسالة مشفّرة...ألونسو يغرّد مشوّقًا متابعيه "بإعلان كبير"

مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة منافسات الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع من بوابة جائزة بلجيكا الكبرى، تأتي رسالة ألونسو المشفّرة لتزيد من التشويق الذي يسبق أحداث البطولة.

"BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q’z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!!" كانت تلك هي التغريدة التي نشرها الإسباني اليوم على حسابه.

 

ولكن سرعان ما قام المختصون بهكذا أمور على الإنترنت بفكّ شفرة هذه الحروف المبعثرة عشوائيًا عبر استخدام "فيجينير سايفر"، وهي طريقة لفك شفرة النصوص الأبجدية، في حين أن "ألبين" هي الكلمة المفتاحية.

وقد جاء النص الفعلي لرسالة ألونسو على النحو التالي: "أخبار كبيرة آتية قريبًا. ولأشوقكم جميعًا، فأنا أغرّد ذلك بشكل مشفّر!!!".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث انضمّ إستيبان أوكون زميل الإسباني إلى المحادثة، إذ ردّ بتعليق مشفّر جاء فيه: " I mtb lsu pkmecoyt evpl hdzx sue lpnx yzj’zr enydcagiyv agvatvpg ewln".

والذي تمّ ترجمته إلى: "أراهن بأنّ الجميع سيفك شفرة ما تعلن عنه على الفور".

اقرأ أيضاً:

ليردّ ألونسو في تعليق كاتبًا: " Lpi’a fie, wtb’f wep. Iprc’vp vwg 24 lofga gs wzgs vx ofi"

والذي تُرجم إلى: "دعنا نرى، دعنا نرى. لديهم 24 ساعة ليفكّوا الشفرة".

هذا ومن المتوقّع أن يبقى ألونسو ضمن صفوف ألبين في 2022، وذلك بعد عودته إلى الفورمولا واحد بعد غياب عامين في 2021.

جديرٌ بالذكر أنّ عقد ألونسو مع ألبين كان لموسم 2021 مع خيار للفريق بتمديد عقده إلى 2022.

تذاكر
المشاركات
التعليقات
مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها

المقال السابق

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها

المقال التالي

بوتاس: أخبرني هاميلتون برغبته ببقائي زميلاً له في مرسيدس لموسم 2022

بوتاس: أخبرني هاميلتون برغبته ببقائي زميلاً له في مرسيدس لموسم 2022
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

القصة وراء تأجُج الصراع بين ألونسو وهاميلتون في عام 2007

3 س
2
فورمولا 1

برسالة مشفّرة...ألونسو يغرّد مشوّقًا متابعيه "بإعلان كبير"

2 س
3
فورمولا 1

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها

2 س
4
فورمولا 1

وولف: فريق مرسيدس يبدو "كحرم جامعيّ" مع طاقم الجيل المقبل

7 س
5
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2021

5 س
أحدث الأخبار
بوتاس: أخبرني هاميلتون برغبته ببقائي زميلاً له في مرسيدس لموسم 2022
فورمولا 1

بوتاس: أخبرني هاميلتون برغبته ببقائي زميلاً له في مرسيدس لموسم 2022

1 س
برسالة مشفّرة...ألونسو يغرّد مشوّقًا متابعيه "بإعلان كبير"
فورمولا 1

برسالة مشفّرة...ألونسو يغرّد مشوّقًا متابعيه "بإعلان كبير"

2 س
مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها
فورمولا 1

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها

2 س
القصة وراء تأجُج الصراع بين ألونسو وهاميلتون في عام 2007
فورمولا 1

القصة وراء تأجُج الصراع بين ألونسو وهاميلتون في عام 2007

3 س
نتفليكس تطرح الإعلان الترويجي لوثائقي "شوماخر" المنتظر
فورمولا 1

نتفليكس تطرح الإعلان الترويجي لوثائقي "شوماخر" المنتظر

4 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

أحمد مجدي More from
أحمد مجدي
ريد بُل: لدينا أدلة جديدة ستضع حادثة سيلفرستون "ضمن منظور مختلف" جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

ريد بُل: لدينا أدلة جديدة ستضع حادثة سيلفرستون "ضمن منظور مختلف"

هاميلتون يتمنى لو تُعاد الانطلاقة ليمنع فيرشتابن من الهيمنة على السباق التأهيلي جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون يتمنى لو تُعاد الانطلاقة ليمنع فيرشتابن من الهيمنة على السباق التأهيلي

ألونسو: خضت أفضل تصفيات لي حتى الآن في النمسا جائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1

ألونسو: خضت أفضل تصفيات لي حتى الآن في النمسا

فرناندو ألونسو More from
فرناندو ألونسو
القصة وراء تأجُج الصراع بين ألونسو وهاميلتون في عام 2007
فورمولا 1

القصة وراء تأجُج الصراع بين ألونسو وهاميلتون في عام 2007

لماذا يعتقد ألونسو أنه قادر على هزيمة "ألونسو الشاب" بيد واحدة؟
فورمولا 1

لماذا يعتقد ألونسو أنه قادر على هزيمة "ألونسو الشاب" بيد واحدة؟

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

الأكثر شعبية اليوم

القصة وراء تأجُج الصراع بين ألونسو وهاميلتون في عام 2007
فورمولا 1 فورمولا 1

القصة وراء تأجُج الصراع بين ألونسو وهاميلتون في عام 2007

برسالة مشفّرة...ألونسو يغرّد مشوّقًا متابعيه "بإعلان كبير"
فورمولا 1 فورمولا 1

برسالة مشفّرة...ألونسو يغرّد مشوّقًا متابعيه "بإعلان كبير"

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها
فورمولا 1 فورمولا 1

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها

وولف: فريق مرسيدس يبدو "كحرم جامعيّ" مع طاقم الجيل المقبل
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: فريق مرسيدس يبدو "كحرم جامعيّ" مع طاقم الجيل المقبل

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2021

موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟
فورمولا 1 فورمولا 1

موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟

تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟

بوتاس: أخبرني هاميلتون برغبته ببقائي زميلاً له في مرسيدس لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: أخبرني هاميلتون برغبته ببقائي زميلاً له في مرسيدس لموسم 2022

أحدث الأخبار

بوتاس: أخبرني هاميلتون برغبته ببقائي زميلاً له في مرسيدس لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: أخبرني هاميلتون برغبته ببقائي زميلاً له في مرسيدس لموسم 2022

برسالة مشفّرة...ألونسو يغرّد مشوّقًا متابعيه "بإعلان كبير"
فورمولا 1 فورمولا 1

برسالة مشفّرة...ألونسو يغرّد مشوّقًا متابعيه "بإعلان كبير"

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها
فورمولا 1 فورمولا 1

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها

القصة وراء تأجُج الصراع بين ألونسو وهاميلتون في عام 2007
فورمولا 1 فورمولا 1

القصة وراء تأجُج الصراع بين ألونسو وهاميلتون في عام 2007

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.