برسالة مشفّرة...ألونسو يغرّد مشوّقًا متابعيه "بإعلان كبير"

مع انتهاء العطلة الصيفية وعودة منافسات الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع من بوابة جائزة بلجيكا الكبرى، تأتي رسالة ألونسو المشفّرة لتزيد من التشويق الذي يسبق أحداث البطولة.

"BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q’z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!!" كانت تلك هي التغريدة التي نشرها الإسباني اليوم على حسابه.

ولكن سرعان ما قام المختصون بهكذا أمور على الإنترنت بفكّ شفرة هذه الحروف المبعثرة عشوائيًا عبر استخدام "فيجينير سايفر"، وهي طريقة لفك شفرة النصوص الأبجدية، في حين أن "ألبين" هي الكلمة المفتاحية.

وقد جاء النص الفعلي لرسالة ألونسو على النحو التالي: "أخبار كبيرة آتية قريبًا. ولأشوقكم جميعًا، فأنا أغرّد ذلك بشكل مشفّر!!!".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث انضمّ إستيبان أوكون زميل الإسباني إلى المحادثة، إذ ردّ بتعليق مشفّر جاء فيه: " I mtb lsu pkmecoyt evpl hdzx sue lpnx yzj’zr enydcagiyv agvatvpg ewln".

والذي تمّ ترجمته إلى: "أراهن بأنّ الجميع سيفك شفرة ما تعلن عنه على الفور".

ليردّ ألونسو في تعليق كاتبًا: " Lpi’a fie, wtb’f wep. Iprc’vp vwg 24 lofga gs wzgs vx ofi"

والذي تُرجم إلى: "دعنا نرى، دعنا نرى. لديهم 24 ساعة ليفكّوا الشفرة".

هذا ومن المتوقّع أن يبقى ألونسو ضمن صفوف ألبين في 2022، وذلك بعد عودته إلى الفورمولا واحد بعد غياب عامين في 2021.

جديرٌ بالذكر أنّ عقد ألونسو مع ألبين كان لموسم 2021 مع خيار للفريق بتمديد عقده إلى 2022.