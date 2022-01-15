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براون: 2021 موسم "ناجح جداً" لفريق مكلارين بالرغم من المركز الرابع

من قبل:
, محرر

قال زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين أن موسم 2021 المنصرم في الفورمولا واحد كان ناجحاً جداً، بالرغم من التراجع إلى المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين خلف فيراري.

براون: 2021 موسم "ناجح جداً" لفريق مكلارين بالرغم من المركز الرابع

واصلت مكلارين تحسن الأداء الذي أظهرته بدءاً من 2020 حين أحرزت المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين مع منصتي تتويج لسائقيها لاندو نوريس وكارلوس ساينز، لكنها لم تتمكن من التشبث بالمركز في 2021 لتخسره لصالح فيراري.

لكن وبالرغم من ذلك، يرى براون أن الموسم المنصرم كان ناجحاً للفريق ليس فقط بسبب فوز دانيال ريكاردو الصادم في مونزا وهو الأول للفريق منذ تسع سنوات.

فقال: "أردنا هذا الموسم تقليص الفارق خلف فرق الصدارة، وقد نجحنا في سعينا".

وتابع: "سجلنا نقاطاً أكثر من الموسم الماضي، مع منصات تتويج أكثر، وثنائية رائعة في مونزا، إضافة إلى قطب انطلاق أول في روسيا".

وأردف: "للأسف، تراجعنا إلى المركز الرابع. أعتقد أن هذا إثباتٌ فعلي لمدى حدة المنافسة في هذه الرياضة".

واسترسل: "أعتقد أننا بحاجة للنظر إلى الموسم المنصرم على أنه ناجح جداً، والبناء عليه على أمل السعي للمنافسة على اللقب في غضون عدة سنوات".

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خارج الحلبة، حصلت مجموعة مكلارين على استثمارات جديدة بأكثر من نصف مليار جنيه أسترليني خلال الصيف كذلك، وجاءت بعد بيع وتأجير مقرها التقني في ووكينغ أواخر 2020، إضافة إلى بيع 15 بالمئة من الفريق إلى مجموعة استثمارية أمريكية.

وهذا ما سمح للفريق بتعزيز البنية التحتية، مع تحديثات مقررة لنفق الهواء قيد الإنشاء، لكن مكلارين لن تحصد ثمار هذه الاستثمارات مباشرة، بل على المدى الطويل.

حيث قال براون: "أعتقد أننا تحسنا في كل الجوانب. لدينا الأشخاص المناسبون والالتزام الواضح على المدى الطويل. أنا مسرور حقاً بكامل طاقم العمل وهذا هو الأمر الأهم".

وتابع: "كما يعلم الجميع، واجهتنا مصاعب مالية، لكن تم حلها جميعها. نحن نضغط بكامل مواردنا حالياً لتعزيز البنية التحتية التقنية كما أن نفق الهواء قيد البناء. لدينا الكثير من الاستثمارات، مالياً، نحن بحالة ممتازة".

واختتم: "لكن للأسف نتائج كل هذا لن تظهر قبل موسم 2024، لأن نفق الهواء بحاجة للوقت. سنقوم بأفضل ما بوسعنا حتى ذلك الوقت، حينها يمكن القول أن لدينا كل ما نحتاجه".

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