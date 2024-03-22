براون يوقع عقداً جديداً للبقاء كرئيس تنفيذي لدى مكلارين حتى 2030
وقّع زاك براون عقداً جديداً للبقاء بمنصب الرئيس التنفيذي لدى مكلارين ريسينغ، ما يمنحه الإشراف الكامل على فريق الفورمولا واحد حتى 2030.
زاك براون، الرئيس التنفيذي لدى مكلارين
سيمون غالوي/ صور لات
انضم الأمريكي إلى الفريق في 2016، بداية بمنصب مدير تنفيذي لدى مجموعة مكلارين التقنية، قبل الانتقال إلى مركزه الحالي كرئيس تنفيذي منتصف 2018.
وتحت قيادته، قامت مكلارين بتوسيع نشاطاتها التسابقية بشكل هائل، لتضيف برنامج إندي كار وكذلك فورمولا إي وإكستريم إي، إلى جانب فريقها العريق في الفورمولا واحد.
حيث قال براون: "تملؤني الحماسة لمواصلة قيادة مكلارين ريسينغ، لأكون جزءاً من هذا الفريق التاريخي. يشرفي العمل إلى جانب رجال ونساء موهوبين ضمن جميع سلاسل السباقات التي تشارك فيها مكلارين".
وأكمل: "معاً، سنواصل الضغط للحدود القصوى في رياضة السيارات، سعياً لأقصى درجات الأداء داخل وخارج الحلبات".
من جهته، قال بول والش الرئيس التنفيذي لمجموعة مكلارين: "أظهر زاك قدرات قيادية استثنائية، وكان أداء فعالية في قيادة مكلارين ريسينغ للأمام".
وأكمل: "إن تمديد فترته يعكس الثقة في قدراته بقيادة الفريق نحو نجاحات أكبر لسنوات قادمة".
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