جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

براون يوقع عقداً جديداً للبقاء كرئيس تنفيذي لدى مكلارين حتى 2030

وقّع زاك براون عقداً جديداً للبقاء بمنصب الرئيس التنفيذي لدى مكلارين ريسينغ، ما يمنحه الإشراف الكامل على فريق الفورمولا واحد حتى 2030.

زاك براون، الرئيس التنفيذي لدى مكلارين

زاك براون، الرئيس التنفيذي لدى مكلارين

سيمون غالوي/ صور لات

انضم الأمريكي إلى الفريق في 2016، بداية بمنصب مدير تنفيذي لدى مجموعة مكلارين التقنية، قبل الانتقال إلى مركزه الحالي كرئيس تنفيذي منتصف 2018.

وتحت قيادته، قامت مكلارين بتوسيع نشاطاتها التسابقية بشكل هائل، لتضيف برنامج إندي كار وكذلك فورمولا إي وإكستريم إي، إلى جانب فريقها العريق في الفورمولا واحد.

حيث قال براون: "تملؤني الحماسة لمواصلة قيادة مكلارين ريسينغ، لأكون جزءاً من هذا الفريق التاريخي. يشرفي العمل إلى جانب رجال ونساء موهوبين ضمن جميع سلاسل السباقات التي تشارك فيها مكلارين".

وأكمل: "معاً، سنواصل الضغط للحدود القصوى في رياضة السيارات، سعياً لأقصى درجات الأداء داخل وخارج الحلبات".

من جهته، قال بول والش الرئيس التنفيذي لمجموعة مكلارين: "أظهر زاك قدرات قيادية استثنائية، وكان أداء فعالية في قيادة مكلارين ريسينغ للأمام".

وأكمل: "إن تمديد فترته يعكس الثقة في قدراته بقيادة الفريق نحو نجاحات أكبر لسنوات قادمة".

اقرأ أيضاً:

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق ألبون قد يستعمل سيارة سارجانت لبقية جولة أستراليا في حال لم يتم إصلاح سيارته 
المقال التالي ريد بُل تبحث عن مزيد من الأداء بعد وتيرة فيراري "المثيرة جداً للإعجاب" في أستراليا

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
مكلارين
More from
مكلارين
مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2024

مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2024
مكلارين "ستحمي" بياستري من أسبوع مزدحم في ملبورن

مكلارين "ستحمي" بياستري من أسبوع مزدحم في ملبورن

فورمولا 1
مكلارين "ستحمي" بياستري من أسبوع مزدحم في ملبورن
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

فيرستابن يردّ على فيراري وينتزع قطب الانطلاق الأول في أستراليا أمام ساينز وبيريز

فيرستابن يردّ على فيراري وينتزع قطب الانطلاق الأول في أستراليا أمام ساينز وبيريز

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
فيرستابن يردّ على فيراري وينتزع قطب الانطلاق الأول في أستراليا أمام ساينز وبيريز
لوكلير: فيراري تمتلك حالياً "أفضل فرصة" لهزيمة ريد بُل في أستراليا

لوكلير: فيراري تمتلك حالياً "أفضل فرصة" لهزيمة ريد بُل في أستراليا

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
لوكلير: فيراري تمتلك حالياً "أفضل فرصة" لهزيمة ريد بُل في أستراليا
لوكلير ينتزع صدارة التجارب الحرة الثالثة بفارق 0.02 ثانية في أستراليا وفيرستابن ثانياً أمام ساينز

لوكلير ينتزع صدارة التجارب الحرة الثالثة بفارق 0.02 ثانية في أستراليا وفيرستابن ثانياً أمام ساينز

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
لوكلير ينتزع صدارة التجارب الحرة الثالثة بفارق 0.02 ثانية في أستراليا وفيرستابن ثانياً أمام ساينز
هاميلتون "أقل ثقة من أي وقت مضى" بالسيارة في أستراليا

هاميلتون "أقل ثقة من أي وقت مضى" بالسيارة في أستراليا

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
هاميلتون "أقل ثقة من أي وقت مضى" بالسيارة في أستراليا

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط