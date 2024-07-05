براون ينتقد ريد بُل "لتشجيعها" القيادة العدائية لفيرستابن

انتقد زاك براون المدير التنفذي لمكلارين غريمته ريد بُل ومديرها كريستيان هورنر "لتشجعيهما" ماكس فيرستابن على أن يواصل القيادة بذلك الأسلوب العدائي.

وقد أوضح براون بعد الحادثة المثيرة للجدل في النمسا بأن هنالك جوانب بمقدور فيا تحسينها من أجل ضمان أن يتم التعامل مع مثل هذه الوقائع على نحوٍ أفضل في المستقبل.

لكنه أشار كذلك إلى أن جانبًا من المسألة تسبب بإزعاجه هو الطريقة التي دافعت بها ريد بُل عن سائقها فيرستابن، وذلك خلال موقفها عبر الراديو وفي اللقاءات التالية للسباق.

وقد وصل الأمر ببراون إلى حد التصريح بأن ذلك هو استمرار لنمط الفريق بعدم احترام القوانين.

حيث قال على هامش جائزة بريطانيا الكبرى: "أشعر بخيبة أمل كذلك من فريق كبير مثل ريد بُل وأن إدارته تشجّع تقريبًا مثل هذه التصرفات، وقد استمعتم لما تم قوله عبر الراديو".

وأضاف: "جميعنا لدينا مسؤولية في خط الحظائر أن نخبر سائقينا ما يجب وما لا يجب أن يفعلوه خلال السباق، لذلك أرى أننا بحاجة لاحترام القوانين".

وتابع: "لقد رأينا افتقارًا لاحترام القوانين، سواء كانت قوانين مالية أو رياضية، وعلى المسار كذلك، إلى جانب مشاكل مع آباء وأمور من هذا القبيل. لا أعتقد بأن تلك هي الطريقة التي ينبغي أن نتسابق بها".

وأكمل: "علينا أن نرشد سائقينا لمعرفة الصواب من الخطأ، وأعتقد بأنه لو كان تم التعامل مع الوضع مبكرًا، ربما ما كانت هذه الحادثة لتحصل، إذ كان من الممكن تفاديها لو أدرك خط الحظائر والمراقبون ما تقوله القوانين من حيث ما هو مسموح وما هو غير مسموح".