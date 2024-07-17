براون يكشف التأثير طويل الأمد للاضطراب الإداري الذي شهدته أروقة ريد بُل مؤخرًا
لا يعتقد براون أن تأديات ريد بُل قد تأثرت بعد بالتوتر الذي شهدته إدارتها مؤخرًا، لكنه اعترف بأن ذلك قد يتغيّر قريبًا.
زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
قال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أنه لا يرى تأثرًا في مستوى ريد بُل حتى الآن، وذلك على إثر الاضطراب الإداري الحاصل خلف الكواليس ضمن فريقها في الفورمولا 1، لكنه يعتقد بان الفريق ربما يرى تأثير ذلك على المدى الطويل.
اندلع صراع للقوى داخل أروقة ريد بُل منذ رحيل مالك الفريق ديتريش ماتيشيتز في 2022.
حيث تصاعد التوتر بين مدير الفريق كريستيان هورنر – الذي يحظى بدعم الجانب التايلندي صاحب حصة الأسهم الأكبر في الشركة – وبين المعسكر النمساوي للمدير التنفيذي الجديد أوليفر مينتزلاف وهيلموت ماركو الذي يرتبط وجوده بشكل كبير بوجود ماكس فيرستابن.
وقد خرجت هذه الصراعات إلى العلن في بداية موسم 2024 عندما واجه هورنر تحقيقًا داخليًا في ريد بُل على إثر اتهامات بسلوك غير أخلاقي تجاه إحدى موظفات الفريق، والذي خلُص إلى تبرئة البريطاني عبر محقق مستقل.
وفي أعقاب تلك القضية، طالب يوس فيرستابن والد ماكس بمغادرة هورنر، قبل أن يتصاعد التوتر بين الطرفين مجددًا خلال جائزة النمسا الكبرى. وفي أثناء كل هذا، واجه الفريق إعلان مصممه الأسطوري أدريان نيوي رحيله عن العلامة النمساوية.
ولا يعتقد براون – الذي كان من بين أصوات البادوك المطالبة بمزيد من الشفافية فيما يخص تحقيق هورنر – أن ريد بُل قد تأثرت كثيرًا بصراعات القوى الداخلية، لكنه يتوقع أن يكون ذلك الاضطراب عاملًا مؤثرًا عندما تتحضّر الفرق للحقبة الجديدة في 2026.
حيث قال: "أعتقد بأن ذلك الاضطراب الداخلي سيكون له تأثير متوسط إلى بعيد المدى. أدريان نيوي ... سيارته هذه تم إنتاجها العام الماضي، ما يسابقون به الآن تم القيام به عندما كانت كل الأمور على ما يرام".
وأضاف: "الأمور ستتغير في 2026 مع قدوم المحركات الجديدة، وعندها سنرى تأثير ذلك الافتقار للاستقرار".
وتابع: "الفوز يجمع الأمور سويًا، لكن وبينما يصبح ذلك صعبًا عليهم، هنا ترى المزيد من التصدعات في كثير من العلاقات المختلفة داخل هذا المعسكر".
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