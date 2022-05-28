براون يعترف بوجود "آليات" لفسخ عقد ريكاردو مبكرًا في الفورمولا واحد

أصبح مستقبل ريكاردو طويل الأمد في صفوف الحظيرة البريطانيّة ضبابيًا بعد أن أدلى براون الأسبوع الماضي بتعليقات حيال عدم إيفاء نتائج الأسترالي بمستوى التطلّعات.

وقبل ريكاردو حينها أنّه لم يُحقّق النتائج التي كان يتطلّع هو والفريق لها، لكنّه أوضح في موناكو أنّه ملتزمٌ بإكمال أعوامه الثلاثة ضمن عقده الذي ينتهي في نهاية 2023.

وبحديثه ضمن زيارته لسباق إندي 500، أشار براون إلى أنّ صفقة مكلارين مع ريكاردو سلسة.

ففي الوقت الذي وصل فيه ريكاردو إلى منتصف عقده الحالي ذي الأعوام الثلاثة، فإنّه أشار إلى أنّ هناك بنود فسخٍ يُمكن أن تفتح الباب أمام فكّ ارتباط الطرفين في حال لم تتحسّن الأمور.

وعندما سُئل إن كان هناك بند خروجٍ للسائق أو الفريق في حال عدم وجود رغبة للمواصلة في 2023، قال براون: "لا أريد الدخول في تفاصيل العقد، لكن هناك آليات ملتزمون بها تجاه بعضنا، وآليات أخرى لا".

وأضاف: "تحدّثت إلى دانيال بشأنها. لسنا بصدد تلقي النتائج التي أملناها جميعًا، لكنّنا نُواصل معًا الدفع بقوّة".

وأردف: "أعتقد بأنّه أظهر أنّه قادرٌ على الفوز بالسباقات في مونزا العام الماضي. كما أنّنا نحتاج لتطوير سيارتنا، ليست قادرة على الفوز. لكنّنا نودّ رؤيته في موقعٍ متقدّمٍ أكثر في الترتيب".

وأكمل: "سنرى كيف ستتطوّر الأمور وما يريد فعله. وحينها علينا تعزيز برنامج اختباراتنا، لكنّنا لسنا في عجلة من أمرنا".

وبدا مستقبل ريكاردو لما بعد 2023 مرتبطًا بمدى تقدّم ناشئي مكلارين في الغندي كار، حيث اعتُبر باتو أوارد من أبرز المرشّحين في حال شعر الفريق بالثقة الكافية لنقله إلى الفورمولا واحد.

وكان انتقال المكسيكي اليافع لتعويض ريكاردو 2022 قد اعتُبر خطوة مبكّرة جدًا، بالرغم من أنّ المكسيكي يتّجه لخوض المزيد من اختبارات الفورمولا واحد لاحقًا هذا الموسم.