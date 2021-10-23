براون "يشعر بالإطراء الشديد" لتصدّر مكلارين كأكثر الفرق شعبية ضمن استبيان متابعي الفورمولا واحد

تم إكمال أكبر استبيان عالمي لمتابعي الفورمولا واحد كتعاون بين البطولة وبين شبكة موتورسبورت وبالشراكة مع شركة "نيسلون سبورتس" للإحصائيات الرياضية، وشهد مشاركة أكثر من 167.000 متابع ضمن 187 بلداً مختلفاً حول العالم.

وشهد التصويت تصدر مكلارين كأكثر الفرق شعبية، أمام ريد بُل وفيراري التي خسرت موقعها كأكثر الفرق شعبية منذ أربعة أعوام.

علاوة على ذلك، كان لاندو نوريس سائق مكلارين ثاني أكثر السائقين شعبية، بينما احتل زميله دانيال ريكاردو المركز الرابع.

مكلارين كذلك كانت الفريق الأكثر شعبية بنسبة أربعين بالمئة ضمن الفئة العمرية بين 16 و24 عاماً لتتصدر التصويت في بلدان: بريطانيا، الولايات المتحدة، أستراليا، كندا والبرازيل. كما كانت في المركز الأول ضمن أوروبا، الأمريكيتين، الشرق الأوسط وافريقيا.

وضمن معرض كلامه على هامش المؤتمر الصحفي قبيل جائزة الولايات المتحدة الكبرى، أوضح براون أن النتائج تشعره "بالإطراء الشديد" خاصة بعد المصاعب التي مر بها الفريق خلال السنوات السابقة.

فقال: "أن ترى شعبيتك تتصاعد بعد سنوات صعبة، أعتقد أن سائقَينا قاما بعمل مذهل لرفع شعبية الفريق".

وتابع: "جميع الأشخاص الذين يعملون بجد كبير في مكلارين كذلك. لذا هذا أمر يشعرك بالإطراء. نحن نحاول تقديم عرض رائع للمتابعين، لشركائنا كذلك ومن الجميل رؤية ردة فعل إيجابية من المتابعين حول العالم".

وكانت مكلارين قد ركزت بشكل كبير على الناحية الرقمية منذ عدة سنوات، وبشكل خاص مع سائقيها نوريس وريكاردو، وهذا ما عزز بدوره من صورتهما داخل الحلبة وخارجها.

"نحن نحاول أن نكون فريق سباقات ممتعاً ومتكاملاً" قال براون.

وأكمل: "لدينا سائقان منفتحان جداً ويتواصلان مع المتابعين بشكل متكرر، ويتكلمان مع الفريق ويصغيان لنا. نحن نقوم بمهامنا ومن الجميل أن نرى ردة فعل إيجابية حيال ذلك".

وتابع: "أنا متابع كبير لهذه الرياضة، لهذا أحاول التصرف بناءً على هذه الزاوية. منذ فترة ليست بالطويلة، كنت أجلس على المدرجات لأحاول أن أفهم تفاصيل ما يرفع من حماستي حيال هذه الرياضة".

واسترسل: "لذا، نحن نحاول نقل هذه التجربة إلى المتابعين، ويبدو أننا نجحنا في هذا".

من جهة أخرى، شهدت شعبية مرسيدس تراجعاً من المركز الثاني إلى الرابع مقارنة باستبيان عام 2017.

ويرى توتو وولف مدير الفريق أن هذه نتيجة طبيعية لهيمنة فريق معين على مقاليد البطولة لفترة طويلة من الزمن.

فقال: "نحن ممتنون حقاً لتحقيق اللقب سبع مرات متتالية، إنها سلسلة مذهلة من النجاحات".

وتابع: "من الطبيعي أن ينجذب المتابع لتشجيع الفرق التي تواجه أوقاتاً صعبة بعض الشيء، وتحاول النهوض والتقدم".

واسترسل: "كما قال زاك، إنهم يقومون بعمل رائع للغاية مع السائقَين، مع دانيال الذي يمتلك شعبية كبيرة منذ وقت طويل، ومع لاندو الذي يقوم بعمل رائع كذلك".

واستكمل: "لذا، إنهم يستحقون ذلك الموقع، لأنهم يمتلكون الحزمة المتكاملة لناحية التسويق والتواجد في قنوات التواصل الاجتماعي بشكل جيد جداً".

واختتم: "علينا التفكير حيال ما يمكننا القيام به، لكن لا يمكنك تغيير التاريخ!".