براون يستبعد تحقيق مكلارين لخطوة "ضخمة" في 2020

اكتفت مكلارين بالمركز السادس في بطولة الصانعين ضمن أوّل موسمٍ لها بمحرّكات رينو في 2018 على إثر ثلاثة مواسم متعثّرة مع هوندا، لكنّ الفريق كان أحد مفاجآت الموسم المنصرم بحلوله رابعًا في الترتيب العام.

وتضمّن ذلك التغلّب على مزوّدة الفريق بالمحرّكات رينو، إلى جانب تحقيق كارلوس ساينز الإبن لأوّل منصّة تتويج لمكلارين منذ 2014 عندما تمّت ترقيته إلى المركز الثالث في جائزة البرازيل الكبرى.

وقال براون ضمن معرض أوتوسبورت الدولي العام الماضي أنّ مكلارين توقّعت سيارة "جيّدة" في 2019، وبحديثه على منصّة المعرض في نسخة هذا العام، قال أنّ الفريق يحظى بشعورٍ "جيّد" حول مقاتلته لموسم 2020، لكنّه يُدرك أنّ المنافسة بشكلٍ متواصل في المقدّمة "لن تحدث بين عشيّة وضحاها".

وقال الأمريكي: "نحتاج لمواصلة التقدّم إلى الأمام. من الواضح أنّنا حقّقنا خطوة ضخمة بين 2018 و2019".

وأضاف: "جزء من ذلك يعود لأنّنا كنّا ضعفاء جدًا في 2018 وكان من الصعب عدم تحقيق خطوة كبيرة في 2019. لذا لا أرى ذات الخطوة تتكرّر بين 2019 و2020".

وأكمل: "القوانين متشابهة للغاية، لذا لا أعتقد بأنّ الترتيب سيختلف كثيرًا. ستكون هناك بعض المفاجآت على الأرجح هنا وهناك. نأمل أن يُصبح فريق ويليامز أقوى قليلًا، ليس من الجيّد رؤيتهم يُواجهون العام الذي واجهوه. لذا نأمل أن يُحسّنوا أداءهم قليلًا".

ثمّ تابع: "بالنسبة إلينا فإنّنا لا نزال فريقًا يافعًا. لم يُطوّر جايمس كي سيارة العام الماضي، بل فعل ذلك لسيارة هذا العام. لذا دعونا نرى ما ستكون عليه. كما انضمّ أندرياس سيدل في منتصف العام. ما نحتاجه حقًا هو تنظيم الأمور أكثر، وأن نكون في لياقة أفضل في السباق والحصول على انطلاقة مبكّرة قويّة. سيارة 2021 في نفق الهواء بالفعل ونحظى بشعورٍ جيّد حيال سيارة 2020".

وأردف: "نحتاج فقط للإبقاء على رؤوسنا منخفضة ومعرفة أنّ التقدّم الكبير لن يحدث بين ليلة وضحاها. سنحظى ببعض الجولات الرائعة وسنخوض بعض الجولات السيّئة. لكن لنأمل أن نواصل التقدّم إلى الأمام".

وأبقت مكلارين على تشكيلتها الحاليّة المتكوّنة من ساينز ولاندو نوريس لموسم 2020، وقال براون أنّ الشراكة بينهما كانت "الجزء الأفضل" من موسم 2019.

وقال: "لم يعرفا بعضهما البعض من قبل عندما قدّمناهما أوّل مرّة، أعتقد بأنّه مثلما قال كارلوس في أحد لقاءاته فإنّ لاندو خجولٌ بعض الشيء، لكنّهما يتعايشان معًا بشكلٍ رائع عندما يكونان على المسار".

وأكمل: "لست متوتّرًا، على خلاف ثنائيّ هاس ربّما، عندما يتواجدان على الحلبة أو بجوار أيّ أحدٍ فإنّني أصاب بالتوتّر".

وأردف: "يكنّ كلٌ منهما احترامًا حقيقيًا للآخر، لكنّهما يتسابقان باحتدام في مواجهة بعضهما البعض".

وأضاف: "كان من الرائع العمل معهما وأعتقد أنا والرعاة أنّ كلّ المشجّعين يستمتعون بهما".

واختتم حديثه بالقول: "ذلك رائعٌ في هذه الحقبة الجديدة في الفورمولا واحد، إذ تكشف ما يجري فيها بطريقة طبيعيّة أكثر".