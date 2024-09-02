براون يُدلي برأيه حول تجاوز بياستري "العدائي" لزميله نوريس في سباق مونزا
تكلم زاك براون الرئيس التنفيذي لدى مكلارين حول التجاوز الذي أكمله أوسكار بياستري على زميله لاندو نوريس في بداية سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد.
شارل لوكلير، فيراري وأوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
انطلق نوريس أولاً في سباق مونزا أمام زميله بياستري، ونجح بالحفاظ على مركزه مباشرة بعد الانطلاقة.
لكن بياستري اقترب منه وتجاوزه بشكل عدائي لينتزع الصدارة المؤقتة.
ورغم سرعة مكلارين، لكن فيراري نجحت بتطبيق استراتيجية التوقف الواحد لتفوز بالسباق مع شارل لوكلير أمام ثنائي مكلارين.
وتعليقاً على حركة التجاوز تلك، قال براون: "سننافس على الفوز في كل سباق، لكن المنافسات ستكون أكثر صعوبة".
وأكمل: "سنركز على تحقيق قطب الانطلاق الأول، لكن ذلك لا ينجح بالطبع في كل مرة".
وضمن تعليقاته مع قناة "سكاي سبورتس"، أثنى براون على استراتيجية فيراري، فقال: "تهانينا إلى فيراري، لقد قرروا المجازفة وقاموا بالمهمة. وقد نجحوا في ذلك. سنقوم بتحليل كل ما حصل".
وتعليقاً على حركة التجاوز التي أجراها بياستري، قال براون: "نعم، لقد كان تجاوزاً عدائياً".
وأكمل: "لكنه كان نظيفاً. لم أتكلم مع لاندو بعد لكنني أتفق أن التجاوز كان عدائياً".
يشار إلى أن براون ألمح إلى الصعوبات التي تواجهها ريد بُل بعد خروج شخصيات هامة من صفوفها، مثل آدريان نيوي، روب مارشال وجوناثان ويتلي.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
نوريس لا يعلم ما كان يجب أن يفعله بشكل مختلف ليفوز في مونزا
فيراري تجترح المعجزات في مونزا مع فوز لوكلير أمام التيفوزي وثنائي مكلارين
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
بياستري حول تقديم المساعدة إلى نوريس: ما زال ذلك مبكّراً
براون يتوقع معركة "أسطورية" في سباق مونزا
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
وولف: حان الوقت لاتّخاذ مكلارين لقرارٍ صعب بشأن أوامر الفريق
فاسور بعد الفوز في مونزا: حوّلنا نقطة ضعفنا إلى أفضلية
وولف: ريد بُل خاضت أحد أصعب سباقاتها في المواسم الأخيرة ومكلارين المرشّحة للقب
فيرستابن: لقد تحولت السيارة إلى "وحش" غير مروّض
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات