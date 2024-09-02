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براون يُدلي برأيه حول تجاوز بياستري "العدائي" لزميله نوريس في سباق مونزا

تكلم زاك براون الرئيس التنفيذي لدى مكلارين حول التجاوز الذي أكمله أوسكار بياستري على زميله لاندو نوريس في بداية سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
شارل لوكلير، فيراري وأوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

شارل لوكلير، فيراري وأوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

انطلق نوريس أولاً في سباق مونزا أمام زميله بياستري، ونجح بالحفاظ على مركزه مباشرة بعد الانطلاقة.

لكن بياستري اقترب منه وتجاوزه بشكل عدائي لينتزع الصدارة المؤقتة. 

ورغم سرعة مكلارين، لكن فيراري نجحت بتطبيق استراتيجية التوقف الواحد لتفوز بالسباق مع شارل لوكلير أمام ثنائي مكلارين.

وتعليقاً على حركة التجاوز تلك، قال براون: "سننافس على الفوز في كل سباق، لكن المنافسات ستكون أكثر صعوبة".

وأكمل: "سنركز على تحقيق قطب الانطلاق الأول، لكن ذلك لا ينجح بالطبع في كل مرة".

وضمن تعليقاته مع قناة "سكاي سبورتس"، أثنى براون على استراتيجية فيراري، فقال: "تهانينا إلى فيراري، لقد قرروا المجازفة وقاموا بالمهمة. وقد نجحوا في ذلك. سنقوم بتحليل كل ما حصل".

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وتعليقاً على حركة التجاوز التي أجراها بياستري، قال براون: "نعم، لقد كان تجاوزاً عدائياً".

وأكمل: "لكنه كان نظيفاً. لم أتكلم مع لاندو بعد لكنني أتفق أن التجاوز كان عدائياً". 

يشار إلى أن براون ألمح إلى الصعوبات التي تواجهها ريد بُل بعد خروج شخصيات هامة من صفوفها، مثل آدريان نيوي، روب مارشال وجوناثان ويتلي.

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