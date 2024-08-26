جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

براون يُدلي بتوقعاته حول المنافسة مع ريد بُل في إيطاليا

تكلم زاك براون الرئيس التنفيذي لدى مكلارين حول مستوى التنافسية المتوقع في مواجهة ريد بُل خلال جائزة إيطاليا الكبرى المقبلة.

خلدون يونس
خلدون يونس
زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين

زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

قام براون بتهنئة لاندو نوريس على فوزه العريض في هولندا على حلبة زاندفورت، مؤكداً على سروره من أداء الفريق طوال الجولة.

وكان نوريس قد أكمل السباق في عقر دار ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، بالمركز الأول متقدماً عليه بفارق قارب 23 ثانية، وهو فارق ضخم بجميع المقاييس.

وهذا ما بات يعني بوضوح أن مكلارين تمتلك السيارة الأسرع حالياً.

"لقد كان سباقاً رائعاً حقاً" قال براون في تصريح لقناة "سكاي سبورتس اف1".

وأكمل: "قاد لاندو بشكل مذهل، وقام الفريق بعمل رائع".

وأردف: "إنه فوز رائع. كما سجلنا اللفة الأسرع كذلك".

وأضاف: "سنحتفل اليوم، ونستعد لجولة مونزا".

واستكمل: "كنا نعلم أننا سريعون، بالتالي لم أتفاجأ من الفارق، لكنها بالفعل نتيجة جيدة".

وأضاف: "لقد تحكم لاندو بالتأكيد، بالسباق برمته".

اقرأ أيضاً:

وتكلم براون عن التحديثات، حيث أكد أنها عملت بالشكل المطلوب، لكنه لا يتوقع نفس مستوى التأدية في كل جولة.

فقال: "من الواضح أن التحديثات تعمل، لكن بالنظر إلى التنافسية في الفورمولا واحد، لا يجب أن نتوقع نفس مستوى النتائج في كل جولة".

وأردف: "لدينا سيارة سريعة ومن الواضح أنها تقدم التأدية المطلوبة، وسنستعد لـ مونزا، أعتقد أننا سنكون جاهزين".

واختتم: "لكنني أعتقد أن ريد بُل ستكون أسرع في إيطاليا".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن: "أمرٌ ما يسير على نحوٍ خاطئ" مع سيارة ريد بُل

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
ستيلا معترفاً: أداؤنا فاق التوقعات في سباق هولندا

ستيلا معترفاً: أداؤنا فاق التوقعات في سباق هولندا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ستيلا معترفاً: أداؤنا فاق التوقعات في سباق هولندا
ساينز: معنوياتنا مرتفعة بالتوجه إلى مونزا

ساينز: معنوياتنا مرتفعة بالتوجه إلى مونزا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ساينز: معنوياتنا مرتفعة بالتوجه إلى مونزا
راسل: قمنا بشيء ما خاطئ في سباق هولندا

راسل: قمنا بشيء ما خاطئ في سباق هولندا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
راسل: قمنا بشيء ما خاطئ في سباق هولندا
لاندو نوريس
More from
لاندو نوريس
بياستري يلقي اللوم على الهواء المتّسخ في سباق هولندا

بياستري يلقي اللوم على الهواء المتّسخ في سباق هولندا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
بياستري يلقي اللوم على الهواء المتّسخ في سباق هولندا
هورنر بثقة: نمتلك القوة للعودة إلى الصدارة

هورنر بثقة: نمتلك القوة للعودة إلى الصدارة

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
هورنر بثقة: نمتلك القوة للعودة إلى الصدارة
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مكلارين
More from
مكلارين
نوريس: من الحُمق الحديث عن أية منافسة على لقب السائقين الآن

نوريس: من الحُمق الحديث عن أية منافسة على لقب السائقين الآن

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
نوريس: من الحُمق الحديث عن أية منافسة على لقب السائقين الآن
نوريس علم أنه سيفوز في هولندا حين رأى فيرستابن عاجزًا عن بناء فارق في الأمام

نوريس علم أنه سيفوز في هولندا حين رأى فيرستابن عاجزًا عن بناء فارق في الأمام

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
نوريس علم أنه سيفوز في هولندا حين رأى فيرستابن عاجزًا عن بناء فارق في الأمام
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

فريق هاس يتّجه إلى مونزا بعد تسريح ممتلكاته من قبل المحكمة

فريق هاس يتّجه إلى مونزا بعد تسريح ممتلكاته من قبل المحكمة

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فريق هاس يتّجه إلى مونزا بعد تسريح ممتلكاته من قبل المحكمة
ستيلا معترفاً: أداؤنا فاق التوقعات في سباق هولندا

ستيلا معترفاً: أداؤنا فاق التوقعات في سباق هولندا

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ستيلا معترفاً: أداؤنا فاق التوقعات في سباق هولندا
درّاجو الموتو جي بي: يجب الترحيب بأفضل الدرّاجين بصرف النظر عن "جوازات سفرهم"

درّاجو الموتو جي بي: يجب الترحيب بأفضل الدرّاجين بصرف النظر عن "جوازات سفرهم"

MGP موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
درّاجو الموتو جي بي: يجب الترحيب بأفضل الدرّاجين بصرف النظر عن "جوازات سفرهم"
ساينز: معنوياتنا مرتفعة بالتوجه إلى مونزا

ساينز: معنوياتنا مرتفعة بالتوجه إلى مونزا

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ساينز: معنوياتنا مرتفعة بالتوجه إلى مونزا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط