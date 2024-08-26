براون يُدلي بتوقعاته حول المنافسة مع ريد بُل في إيطاليا
تكلم زاك براون الرئيس التنفيذي لدى مكلارين حول مستوى التنافسية المتوقع في مواجهة ريد بُل خلال جائزة إيطاليا الكبرى المقبلة.
زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
قام براون بتهنئة لاندو نوريس على فوزه العريض في هولندا على حلبة زاندفورت، مؤكداً على سروره من أداء الفريق طوال الجولة.
وكان نوريس قد أكمل السباق في عقر دار ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، بالمركز الأول متقدماً عليه بفارق قارب 23 ثانية، وهو فارق ضخم بجميع المقاييس.
وهذا ما بات يعني بوضوح أن مكلارين تمتلك السيارة الأسرع حالياً.
"لقد كان سباقاً رائعاً حقاً" قال براون في تصريح لقناة "سكاي سبورتس اف1".
وأكمل: "قاد لاندو بشكل مذهل، وقام الفريق بعمل رائع".
وأردف: "إنه فوز رائع. كما سجلنا اللفة الأسرع كذلك".
وأضاف: "سنحتفل اليوم، ونستعد لجولة مونزا".
واستكمل: "كنا نعلم أننا سريعون، بالتالي لم أتفاجأ من الفارق، لكنها بالفعل نتيجة جيدة".
وأضاف: "لقد تحكم لاندو بالتأكيد، بالسباق برمته".
وتكلم براون عن التحديثات، حيث أكد أنها عملت بالشكل المطلوب، لكنه لا يتوقع نفس مستوى التأدية في كل جولة.
فقال: "من الواضح أن التحديثات تعمل، لكن بالنظر إلى التنافسية في الفورمولا واحد، لا يجب أن نتوقع نفس مستوى النتائج في كل جولة".
وأردف: "لدينا سيارة سريعة ومن الواضح أنها تقدم التأدية المطلوبة، وسنستعد لـ مونزا، أعتقد أننا سنكون جاهزين".
واختتم: "لكنني أعتقد أن ريد بُل ستكون أسرع في إيطاليا".
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