براون يدعم دفع ساينز لتسليط عقوبات لقاء الأعلام الحمراء في التصفيات
دعم زاك براون المدير التنفيذي لفريق مكلارين دعوة كارلوس ساينز الإبن لتوجيه عقوبات إلى السائقين الذين يتسبّبون في رفع الأعلام الحمراء في التصفيات في الفورمولا واحد وإفساد لفّات الآخرين.
سُلّط الضوء مجدّدًا على المشكلة بعد طرح واقعة سيرجيو بيريز في القسم الثالث من تصفيات موناكو مجدّدًا على خلفيّة رفض ماكس فيرشتابن ترك مكانه للمكسيكي في إنترلاغوس نهاية الأسبوع الماضي.
وقال ساينز، الذي تضرّرت سيارته فيراري عندما اصطدم بسيارة بيريز، يوم الخميس أنّ السائقين يحرصون على توجيه عقوبات لكلّ من يُدمّر الطلعات الأخيرة لمنافسيهم عبر إنهاء الحصّة قبل أوانها.
وطرح براون الموضوع خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد يوم الجمعة، حيث تمّ الاتّفاق على ضرورة تناول المسألة من قبل اللجنة الاستشاريّة الرياضيّة.
"أعتقد بأنّ ما قاله كارلوس بشأن الأعلام الحمراء وتوجيه العقوبات في فئات التسابق الأخرى، فإنّك تفقد أسرع لفّاتك في تلك الحصّة" قال براون لموقعنا "موتورسبورت.كوم".
وأضاف: "كلّ السائقين يميلون لإكمال طلعات بلفّة وحيدة وذلك سيُعاقب السائق في حال كان ذلك متعمّدًا أو غير متعمّد. ذلك لأنّك أفسدت لفّات الآخرين".
وأردف: "أعتقد بأنّ ذلك حلٌ سهل، ويُمكن تطبيقه فورًا. تتسبّب في إبطاء أحدهم فإنّك تفقد لفّتك. ربّما عليك إكمال لفّة أخرى بإطارات أخرى".
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كما شاطره العديد من مدراء الفرق الأخرى الرأي حيال ضرورة النظر في المسألة.
حيث قال ماتيا بينوتو مدير الفريق: "أعتقد بأنّه مثلما قال زاك فربّما قد نتباحث في ما علينا فعله في هكذا أوضاع".
وأردف: "لكنّني لا أعتقد بأنّ هناك إجابة أوضح الآن. طرحنا ذلك في لجنة الفورمولا واحد بالأمس، طرحها زاك".
من جانبه قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "أتّفق مع زاك بأنّ هذه فكرة جيّدة. أعتقد بأنّها تُطبّق في الفورمولا إي إن لم أكن مخطئًا، يتمّ شطب أسرع لفّاتك، يُمكننا تطبيق ذلك".
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