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براون يدعم خطط الإبقاء على نظام "دي آر اس" في 2022

أبدى زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين دعمه لخطط الإبقاء على نظام "دي آر اس" في الفورمولا واحد خلال موسم 2022، على الرُغم من دخول القوانين الجديدة حيّز التطبيق.

براون يدعم خطط الإبقاء على نظام "دي آر اس" في 2022

ستشهد الفورمولا واحد حقبة جديدة مع التغييرات الكبيرة التي ستدخل على القوانين في 2022، وذلك بهدف الحصول على تسابق أقرب وتعزيز فرص التجاوز من خلال أنظمة انسيابية أبسط تتمحور حول التأثيرات الأرضية.

وبالرُغم من أنّ نموذج الحجم الكامل لسيارات 2022 الذي تم الكشف عنه الشهر الماضي في سيلفرستون لم يتضمّن نظام "دي آر اس"، إلّا أنّ مدراء الفورمولا واحد قرروا الإبقاء على النظام لموسم واحد آخر على الأقل، على الرُغم من الخطة الموضوعة للتخلّي عنه في المستقبل.

ومع تفاؤله بأن القوانين الجديدة ستحظى بالتأثير المرغوب على السباقات، إلّا أنّ براون يعتقد بأنّ قرار الإبقاء على نظام "دي آر اس" هو "فكرة جيّدة" في حال لم تستجب السيارات للتغييرات المتوقّعة بمجرد أن تطأ أرض الحلبة مع انطلاق الموسم المُقبل.

فقال: "أعتقد أنّه ومن خلال ما تمّ إخباري به من الجميع، من داخل فريقي والآخرين، فهنالك اعتقاد بأنّ القوانين الجديدة ستنجح. لكنني أرى بأنه وحتى تطأ السيارات الجديدة أرض الحلبة، فلن نعلم ذلك".

وأضاف: "لذلك أعتقد بأنّ الإبقاء على نظام دي آر اس يُعدّ فكرة جيّدة في البداية، ومن ثمّ أرى أنه ومثل ما حدث مع السباق القصير، لنضع سيارات التسابق تلك على المسار أولًا ونرى: هل عملت القوانين الجديدة مثل المتوقّع تمامًا؟ على تحتاج إلى تعديلات؟ هل سنظل بحاجة إلى دي آر اس؟ هل سنحتاجه لفترة أقصر من الزمن؟".

وتابع: "كوني أرى بأنه وعلى غرار السباق القصير، فإنّ كل ما نعمل به هو مجرد بيانات ورسومات، إذ لن نعلم التأثير الحقيقي حتى نرى السيارات على المسار".

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من جهته، اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنّ نظام "دي آر اس" قد لا يصبح ذا صلة مع القوانين الجديدة، لكنه يعتقد بأنه ساهم في تقديم سباقات أكثر متعة للمشجعين.

فقال: "أعتقد بأنّه تم تطبيق نظام دي آر اس لأن السيارات كانت تتمتع بكفاءة عالية من ناحية الارتكازية، وكانت متقاربة للغاية من ناحية الأداء إلى الحد الذي لم يجعل من الممكن أن تلاحق بعضها البعض".

وأكمل:"لكنّ تأثير الدي آر اس بات أمرًا غير مفهوم إلى حد كبير الآن. إنه جهاز انسيابي، والذي أجده جاذبًا للغاية في الرياضة. ولكن إذا ما كان من الممكن ملاحقة السيارات بعضها البعض بشكل أسهل في المستقبل، فسيقضي ذلك على فائدة النظام".

واختتم: "لكنّه اليوم يمثّل جزءًا رائعًا من العرض المقدم على الحلبة".

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