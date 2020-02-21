براون يدعم خطّة التخلّي عن مقرّات الفرق المتنقّلة في الفورمولا واحد

كان فريق مكلارين – ضمن حقبة رون دينيس – أوّل من يرفع المستوى وينتقل من مجرّد حافلة قديمة إلى جلب منشأة استضافة مبنيّة وفق الطلب ونقلها عبر قافلة من الشاحنات.

وتبعته إثر ذلك بقيّة الفرق، لتجد بذلك البطولة نفسها عرضة للكثير من الانتقادات بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تنقّلات تلك الشاحنات أثناء محاولتها الترويج لصداقتها للبيئة.

واقترح روس برون أن تستخدم الفرق مبانٍ مؤقّتة في أوروبا، مثل تلك التي تُستخدم في السباقات التي تُقام خارج القارة الأوروبيّة عوضًا عن جلب "قصورها الخاصة".

وبالرغم من احتماليّة التخلّي عن "مركز علامة مكلارين"، الذي تمّ بناؤه بتكاليف ضخمة، فإنّ براون قال أنّه سيدعم الفكرة طالما أنّ الفرق ستكون قادرة على وضع هويّتها على المنشآت المؤقّتة.

وقال بخصوص ذلك: "الحقيقة أنّنا نستعين في أغلب الوقت بالمنشآت المؤقّتة، ونتأقلم معها بسهولة. في سنغافورة، والمكسيك، وأبوظبي والبحرين، كلّها منشآت جميلة".

وأضاف: "لذا أعتقد بأنّنا سندعم ذلك. نريد أوّلًا فهم ما سيتمّ توفيره من قبل الحلبات، كون بعض الحلبات تقوم بعملٍ أفضل من أخرى، ونحتاج للتأكّد من حصولنا على مساحة كافية لرعاتنا وشركائنا، ولمهندسينا ولفريقنا".

وأكمل: "أعتقد حينها بأنّ ذلك سيكون العامل المفرّق بالنسبة لفريق تسابق. لذا أودّ التمتّع بالقدرة على تكييف المنشأة المؤقّتة عند نقلها، كي نتمكّن من تمييز علامة مكلارين عن بقيّة العلامات".

واختتم بالقول: "لكنّني أعتقد بأنّ ذلك يُمكن فعله. لذا نُحبّ هذه الفكرة في المجمل".