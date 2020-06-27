براون يحذّر من أن موسم الفورمولا واحد في 2020 قد لا يكون مكتملًا مثل المتوقع

تمّ حتّى الآن الإعلان رسميًا عن 8 سباقات فقط في روزنامة 2020، والتي تبدأ من النمسا الأسبوع المُقبل، على الرُغم من أنّه من المتوقّع تأكيد مزيد من الجولات خلال الأيام القادمة.

وقد صرّح تشايس كاري المدير التنفيذي للفورمولا واحد مرارًا بأنّه ستكون هنالك روزنامة بها على الأقل 15 سباقًا، لكنّه عانى حتّى الآن من أجل تأكيد أيّة سباقات خارج أوروبا.

وعند سؤاله عن مدى الصعوبة التي كانت لتواجهها الفرق حال عدم استئناف الموسم، أوضح براون أنّه الرياضة حينها كانت لتشهد وضعًا ماليًا صعبًا للغاية.

فقال: "أعتقد بأنّنا كنا لنشهد وضعَا صعبًا للغاية. الوضع كان بالفعل صعبًا على العديد من الفرق، ونحن منهم بشكل كبير، بعدما ما مرّت به الرياضة والعالم".

وتابع: "أظن أن ما يجب الحذر منه هو أنّنا سنعود للسباقات ولكن لا أعتقد بأنّه ستكون هنالك ضمانة بأنّنا سنحظى بعدد السباقات الذي نأمُله".

وأكمل: "علينا أن نكون حريصين للغاية وأن نتّبع القوانين. يجب أن نكون متحفظين جدًا. جميعنا متحمّس لعودة السباقات بالتأكيد، إذ أرى بأنّ الرياضة تمثّل عامل شفاء كبير حول العالم، كما أنّ المتابعة ومعدلّات المشاهدة عبر التلفاز ستكون قوية للغاية".

في المقابل، قال براون أنّ حزمة القوانين المستقبلية الجديدة، بما فيها سقف النفقات بدءًا من 2021، تعد إنجازًا كبيرًا للرياضة خلال فترة التوقف الماضية.

"أنا مسرور من النتيجة النهائية، حيث أعتقد بأنّ الرياضة باتت الآن مستدامة على نحوٍ أكبر، وأنّ هذه القوانين ستجعل الفورمولا واحد أكثر تنافسيّة، وفي النهاية سيكون الفائز هم المشجّعين" قال براون.

واختتم: "أحسنت الرياضة صنعًا، حيث لم يكن الأمر سهلًا، ولم يتفق جميع دومًا على جانب واحد، لكنني أعتقد بأنّنا وصلنا إلى نقطة التقاء جيّدة للغاية".

جديرٌ بالذكر أنّه وإلى جانب، هاس، ألفا روميو وويليامز، فإنّ مكلارين هي أحد فرق أربعة لم تختبر سيارتها الحالية أو التي بمواصفات 2018 خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أكّد براون أنّ سائقَيه لاندو نوريس وكارلوس ساينز لن يتأثّروا بذلك.