براون يحذّر: لا بد من الحفاظ على جوهر الفورمولا واحد
يرى زاك براون الرئيس التنفيذي لدى مكلارين ضرورة كبيرة للإبقاء على جوهر الفورمولا واحد، وذلك قبيل حقبة المحركات الجديدة التي ستنطلق في 2026.
زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
تتجه الفورمولا واحد لتبني سلسلة من القوانين الجديدة تتعلق بالمحركات، ستشكل بداية لحقبة جديدة بدءاً من موسم 2026.
ومع كل تغيير في القوانين، فإن الفرق تبدأ الحقبة من الصفر تقريباً، حيث ينجح فريق أو اثنان بترجمة تلك القوانين بالشكل الأمثل.
ورغم أن هذه التغييرات قد تقلب الموازين، لكن براون يرى أن الفورمولا واحد لطالما تمحورت حول تطوير التقنيات بشكل مستمر.
حيث قال: "هناك بعض القلق من أن القوانين الجديدة قد تقلب التوازن".
وأكمل: "لكنني أعتقد أن الفورمولا واحد تتمحور دوماً حول تطوير التقنيات".
وأردف: "أعتقد أنه علينا البقاء قريبين من جوهر الفورمولا واحد. آمل أن تحقق القوانين الجديدة ذلك".
ورغم ذلك، حذّر براون من أن الفورمولا واحد قد تتحول لسلسلة من سيارات متماثلة تقريباً في حال لم تواصل تغيير القوانين.
فقال: "الخطر موجود، لكن المشكلة أنك كلما أخّرت القوانين، كلما باتت السيارات أقرب وأقرب".
وأكمل: "في مرحلة ما، عليك أن تحافظ على جوهر الفورمولا واحد: ’القوانين تتغير’".
وأردف: "ذلك أمر يحبه متابعو الفورمولا واحد: هناك بطولة للمصنعين وكذلك للسائقين، وإلا فإنك تخاطر بتحويلها إلى إندي كار".
واختتم: "لا شيء خاطئ في إندي كار، لكن إندي كار سلسلة مختلفة، أما الفورمولا واحد فتتمحور حول المصنّعين".
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