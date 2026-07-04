براون يحدد الإطار الزمني لعودة مكلارين إلى صدارة الفورمولا 1
أكد زاك براون الرئيس التنفيذي لشركة مكلارين ريسينغ أن فريقه يمتلك القدرة على تجاوز منافسيه والعودة لامتلاك أسرع سيارة على شبكة انطلاق الفورمولا 1 قبل نهاية دورة اللوائح الحالية.
لاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: كولن ماكماستر
في حديثه مع المذيع السابق للفورمولا 1 ويل باكستون عبر بودكاست "آب تو سبيد"، استشهد براون بالتحول الكبير الذي حققه الفريق سابقًا، عندما انتقل من كونه تاسع أسرع فريق إلى بطل بطولة الصانعين، معتبرًا أن التقلبات الكبيرة في الأداء لا تزال ممكنة.
وقال براون: "لدي الكثير من الثقة، لكنّ الأمر سيكون صعبًا جدًا. فالفرق العشرة الأخرى في الفورمولا 1 هي أفضل فرق السباقات في العالم، ولذلك فإن المنافسة لا تتوقف أبدًا.
وأضاف: "لكننا انتقلنا من تاسع أسرع فريق إلى الأسرع. لذلك يمكننا بالتأكيد الانتقال من ثالث أسرع فريق إلى الأسرع، لكن ذلك سيستغرق بعض الوقت."
وأشاد براون بالعمل الذي قامت به مرسيدس هذا الموسم، مؤكدًا أن المنافسة أصبحت أكثر تقاربًا بين الفرق الكبرى.
وأضاف: "لقد قامت مرسيدس بعمل رائع. فزنا بالسباق القصير في ميامي، وكدنا نفوز بالسباق هناك، وكدنا أيضًا نفوز بسباق اليابان".
وأكمل: "من الرائع رؤية لويس يحقق أول انتصار له بألوان فيراري. يمكنه الآن أن يأخذ بعض الوقت قبل التفكير في الفوز الثاني، لأن الدور أصبح علينا الآن. لكن من الجميل رؤية ذلك من أجل لويس. أنا من معجبيه، وأعتقد أن ذلك كان رائعًا للرياضة."
ويرى براون أن الفوارق بين فرق المقدمة بدأت تتقلص بشكل واضح، مستشهدًا بما قدمه ماكس فيرستابن مع ريد بُل.
وقال: "أعتقد أن المنافسة أصبحت أكثر تقاربًا. لقد كاد ماكس أن يفوز في نهاية الأسبوع الماضي، بينما كانت ريد بُل في بداية الموسم رابع أو خامس أسرع فريق".
وأردف: "لذلك أعتقد أن الفرق الأربعة الكبرى ستبقى هي نفسها الفرق الأربعة الكبرى."
كما شدد على أن مكلارين ستبذل كل ما بوسعها لمنع اتساع دائرة المنافسة إلى خمسة فرق أو أكثر.
وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تصبح هناك خمسة فرق في المقدمة، بل ستبقى ستة فرق أخرى تحاول فقط طرق الباب والدخول إلى مجموعة الأربعة الكبار".
وأكمل: "أعتقد أن الفرق الأربعة جميعها ستفوز بسباقات هذا الموسم. اثنان منها حققا ذلك بالفعل، ونحن كنا قريبين، وكذلك ريد بُل. وأعتقد أن الموسم سيكون مثيرًا للغاية، خصوصًا أننا لم نتجاوز حتى الآن سوى ثلث الموسم".
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