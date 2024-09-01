براون يتوقع معركة "أسطورية" في سباق مونزا

قدمت مكلارين تأدية مذهلة مجدداً في ثاني السباقات بعد العطلة الصيفية، حيث حجزت صف الانطلاق الأول مع لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

"يا له من أداء مذهل من لاندو وأوسكار. قدمنا لهما سيارة سريعة، وقاما بالعمل المطلوب" قال براون.

وأكمل: "كنا نتوقع أن نمتلك فرصة لحسم قطب الانطلاق الأول، لكن مع التقارب الكبير بين السيارات، أتوقع أن نحصل على معركة أسطورية غداً".

وتعقيباً على تأدية نوريس وخطف قطب الانطلاق الأول، قال براون: "كان مرتاحاً طوال الوقت، وحين تحقق أكثر من قطب انطلاق أول، وأكثر من فوز، فإن كل شيء يصبح أكثر سهولة".

وتابع معلقاً على وجود أفضلية بين السائقين في هذه المرحلة من الموسم: "هذه مسألة سنناقشها مع أندريا ستيلا (مدير الفريق)".

وأردف: "هناك بطولتان: المصنعون والسائقون، وسنرى كيف ستتطور الأمور، كي نضمن تقديم الجميع لأفضل ما لديهم".

واسترسل: "أوسكار واضح للغاية: إنه مسرور بتقديم الدعم للفريق. لاندو كذلك، مسرور بتقديم الدعم للفريق".

واختتم: "سنخوض نقاشاً داخلياً خلف أبواب موصدة، وسنخرج بقرار".