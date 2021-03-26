براون يتوقّع انضمام فيرشتابن وراسل لمرسيدس في 2022

ما زالت تشكيلة سائقي مرسيدس موضوع العديد من التكهنات. فقبيل انطلاق هذا الموسم وقّع لويس هاميلتون على تمديد عقده لعام واحد مع الفريق حامل اللقب، بينما تواجد زميله فالتيري بوتاس لعدّة مواسم مع السهام الفضية بصفقات امتدت لعام واحد فقط.

وهذا يعني أنّ مرسيدس قادرة على تغيير تشكيلتها لموسم 2022 عندما يُصبح ناشئها جورج راسل، الذي تألّق العام الماضي خلال سباقه الوحيد مع الصانع الألماني في جائزة الصخير الكبرى كبديل لهاميلتون، في حِلّ من أيّة ارتباطات مع انتهاء فترة إعارته لويليامز.

وقد تجد مرسيدس نفسها مجبرةً على البحث عن سائق آخر إذا قرّر هاميلتون عدم الاستمرار في الرياضة بعد هذا الموسم، إذ يبدو ماكس فيرشتابن المرشّح الأبرز لخلافة البريطاني في براكلي.

ويستمرّ عقد فيرشتابن مع ريد بُل حتّى 2023 لكن يُعتقد أنّه توجد بنود أداء قد تخوّله الانتقال لفريق آخر العام القادم.

واعترف مدير فريق ريد بُل كريستيان هورنر بأنّه "من الطبيعي أن يكون ماكس السائق الذي يتصدّر القائمة" إذا قرّر هاميلتون الاعتزال، والآن يتوقّع براون أن يُقدم فيرشتابن وراسل على هذه الخطوة العام القادم.

"يبدو لي أنّ ذلك سيكون الخيار المنطقي لمرسيدس" قال براون عندما سُئِل عن تشكيلة تتألف من فيرشتابن وراسل في مرسيدس.

وأضاف: "بالنظر لعلاقة جورج مع مرسيدس وانتهاء عقده مع ويليامز نهاية هذا العام حسب فهمي، ثمّ لديك لويس بعقد لموسم واحد ولديك ماكس الذي أعتقد بأنّه سيكون في حِلّ من أيّ ارتباط مع نهاية العام".

وأكمل: "سواءٌ حصل ذلك أم لا، ولستُ أحاول تأجيج الأمر، لكن ذلك يبدو نوعاً ما الأمر الذي سيحصل من وجهة نظري".

وأردف: "أعتقد بأنّ تلك ستكون خطوة منطقية بالنسبة إلى وولف لكنني لستُ على اطلاع عمّا إذا كان ذلك سيحدث".

واعترف مدير فريق مرسيدس توتو وولف الشهر الماضي بأنّ فيرشتابن على رادار السهام الفضية لكنه أشار إلى أنّه سيتحدّث أوّلاً إلى سائقَيه الحاليَين قبل البحث في مكانٍ آخر.

وقال وولف خلال حدث إطلاق سيارة مرسيدس "دبليو 12": "ماكس دون شكّ سائق يافع وبارز وسيكون على رادار الجميع في المستقبل".

واختتم: "لكن كما قلتُ سابقاً، لن نبحث في مكانٍ آخر قبل توضيح الأمور مع سائقَينا".