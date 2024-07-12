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براون يشرح ما يحتاجه نوريس للفوز باللقب

تكلم زاك براون الرئيس التنفيذي لدى مكلارين حول النقطة التي يحتاجها سائقه لاندو نوريس للفوز بلقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين وزاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين وأندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين وزاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين وأندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

أحرز نوريس أولى انتصاراته (والوحيد حتى الآن) في الفورمولا واحد من بوابة سباق جائزة ميامي الكبرى.

ومنحه هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة للغاية، حيث قدم تأدية ممتازة في السباق التالي على حلبة إيمولا واقترب كثيراً من ماكس فيرستابن لكنه اكتفى بالمركز الثاني خلف الهولندي.

ولاحقاً واصل البريطاني الشاب تقديم تأدية جيدة، لكنه واجه صعوبات متعددة ضمن سعيه لمنافسة فيرستابن، حيث اصطدم مع بطل العالم في النمسا أثناء المنافسة على صدارة السباق ما أدى لانسحابه.

وفي سيلفرستون حين كان أمام فيرستابن بالمركز الثاني وخلف لويس هاميلتون، اتخذ الفريق قرارات استراتيجية رفعت علامات الاستفهام خاصة في القسم الأخير حين كان يمتلك مجموعة من إطارات ميديوم الجديدة. 

لكن مكلارين وضعته على سوفت، وخسر لاحقاً مركزه حين تجاوزه فيرستابن لينهي نوريس السباق الذي فاز به هاميلتون، ثالثاً خلف سائق ريد بُل.

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وتعقيباً على مجريات السباق، قال براون: "كي تفوز بلقب بطولة العالم في سباقات الفورمولا واحد، يجب أن يقدم الجميع كل ما لديهم مئة بالمئة".

وأكمل: "أعتقد أن لاندو يتعلم في كل مرة يدخل فيها المنافسة. استفاد من تحقيق أول فوز له بالطبع (في ميامي)".

وتابع: "ماكس (فيرستابن)، لويس (هاميلتون) ومايكل شوماخر، حين تفوز بكل تلك الانتصارات فإنك تجمع الكثير من الخبرة".

وأردف: "ما زال لاندو يجمع الخبرة من الفوز بالسباقات، وذلك أعتقد أنه أمر رائع، لأن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي البقاء ضمن المنافسات، وأعتقد أنه سيواصل التحسن".

واسترسل: "كسائق، أعتقد أنه قادر بالكامل على الفوز باللقب الآن. لكن هذا لا يعني أنه غير قادر على مواصلة التحسن".

واستطرد: "أعتقد أن ماكس بات سائقاً أفضل حالياً مقارنة بما كان عليه خلال أول عام أو عامين من مسيرته".

واختتم: "أعتقد أن هؤلاء السائقين يواصلون تحسين المستوى طوال الوقت".

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