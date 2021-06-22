تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / لماذا أفلت فيرشتابن من العقوبة لخرقه بروتوكولات حدود المسار التالي / غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا
فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى أخبار

براون يتطلع لرؤية جولة فورمولا واحد ثنائية في الولايات المتحدة هذا العام

أبدى زاك بروان رئيس مكلارين تحمّسه لإقامة سباقَي فورمولا واحد في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، وذلك إذا ما طرأت تغييرات على الروزنامة الحالية للبطولة.

براون يتطلع لرؤية جولة فورمولا واحد ثنائية في الولايات المتحدة هذا العام

تتألف روزنامة الفورمولا واحد الحالية لموسم 2021 من 22 سباقًا، لكن الشكوك تحيط ببعض السباقات خارج أووربا في وقت لاحق من العام بسبب القيود المفروضة لمواجهة تفشّي فيروس كورونا.

حيث تمّ بالفعل إلغاء جائزة سنغافورة الكبرى التي كان من المقرر إقامتها في سبتمبر/أيلول، في حين تحيط علامات الاستفهام بأحداث اليابان، أستراليا، المكسيك والبرازيل.

وأحد الخيارات التي يتم تقييمها لتعويض سباق سنغافورة يتمثّل في إقامة سباق ثانٍ على حلبة الأمريكيتين في أوستن، تكساس، والتي من المقرر أن تستضيف جائزة الولايات المتحدة الكبرى في 24 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المعلوم أن مسؤولي الحلبة منفتحون على تلك الفكرة، حيث أنها قد تكون مُربحة للفورمولا واحد في الوقت الذي تتمتع فيه البطولة بقفزة كبيرة في شعبيتها في الولايات المتحدة، في ظل التخطيط لإقامة سباقٍ ثانٍ دائم هناك في ميامي بدءًا من 2022.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان من المنطقي بالنسبة للفورمولا واحد أن تستفيد من النمو الحالي لشعبيتها هناك وتُقيم سباقَين في الولايات المتحدة هذا العام، قال براون: "بكل تأكيد. إذا ما دعت الحاجة إلى جولة ثنائية، وكانت الولايات المتحدة من بين الخيارات لذلك، فأظن أنه بالنظر إلى النمو السريع لشعبية البطولة هناك، فسيكون ذلك رائعًا".

وأضاف: "أعتقد كذلك بأن تكساس منفتحة الآن بشكل كبير، وحسب علمي فإنه تم بيع جميع التذاكر، لذلك أرى أنه من الممكن بيع المزيد".

وتابع: "سأكون داعمًا بشكل كبير لذلك، إذا ما سنحت الفرصة وكانت الظروف كلها مواتية أن يكون هنالك سباقان في الولايات المتحدة. عندها سيتواصل التسارع في الزخم الحالي هناك".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
لماذا أفلت فيرشتابن من العقوبة لخرقه بروتوكولات حدود المسار

المقال السابق

لماذا أفلت فيرشتابن من العقوبة لخرقه بروتوكولات حدود المسار

المقال التالي

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا

33دقيقة
2
فورمولا 1

لماذا أفلت فيرشتابن من العقوبة لخرقه بروتوكولات حدود المسار

17س
3
فورمولا 1

أستون مارتن: نتيجة فرنسا "إسكاتٌ" لاتهاماتنا بالغشّ

19س
4
موتو جي بي

تحليل: العلامات التي تُشير إلى اعتزال روسي للموتو جي بي

5
فورمولا 1

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا

23س
أحدث الأخبار
غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا
فورمولا 1

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا

33د
براون يتطلع لرؤية جولة فورمولا واحد ثنائية في الولايات المتحدة هذا العام
فورمولا 1

براون يتطلع لرؤية جولة فورمولا واحد ثنائية في الولايات المتحدة هذا العام

لماذا أفلت فيرشتابن من العقوبة لخرقه بروتوكولات حدود المسار
فورمولا 1

لماذا أفلت فيرشتابن من العقوبة لخرقه بروتوكولات حدود المسار

17س
أستون مارتن: نتيجة فرنسا "إسكاتٌ" لاتهاماتنا بالغشّ
فورمولا 1

أستون مارتن: نتيجة فرنسا "إسكاتٌ" لاتهاماتنا بالغشّ

19س
تعديلات على حلبة مرسى ياس بأبوظبي لزيادة الإثارة خلال سباق 2021
فورمولا 1

تعديلات على حلبة مرسى ياس بأبوظبي لزيادة الإثارة خلال سباق 2021

21س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا

لماذا أفلت فيرشتابن من العقوبة لخرقه بروتوكولات حدود المسار
فورمولا 1 فورمولا 1

لماذا أفلت فيرشتابن من العقوبة لخرقه بروتوكولات حدود المسار

أستون مارتن: نتيجة فرنسا "إسكاتٌ" لاتهاماتنا بالغشّ
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن: نتيجة فرنسا "إسكاتٌ" لاتهاماتنا بالغشّ

تحليل: العلامات التي تُشير إلى اعتزال روسي للموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

تحليل: العلامات التي تُشير إلى اعتزال روسي للموتو جي بي

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا

وولف: تصريح تأجيل قرار السائقين حتّى الشتاء جاء "لإسكات" الأسئلة المتواصلة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: تصريح تأجيل قرار السائقين حتّى الشتاء جاء "لإسكات" الأسئلة المتواصلة

مرسيدس: لم يكن هنالك تكافؤ فرص لناحية ضغط الإطارات في الفورمولا واحد من قبل
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: لم يكن هنالك تكافؤ فرص لناحية ضغط الإطارات في الفورمولا واحد من قبل

فيرشتابن يبرع باستراتيجيّة مختلفة محققًا الفوز أمام هاميلتون في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يبرع باستراتيجيّة مختلفة محققًا الفوز أمام هاميلتون في فرنسا

أحدث الأخبار

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا

براون يتطلع لرؤية جولة فورمولا واحد ثنائية في الولايات المتحدة هذا العام
فورمولا 1 فورمولا 1

براون يتطلع لرؤية جولة فورمولا واحد ثنائية في الولايات المتحدة هذا العام

لماذا أفلت فيرشتابن من العقوبة لخرقه بروتوكولات حدود المسار
فورمولا 1 فورمولا 1

لماذا أفلت فيرشتابن من العقوبة لخرقه بروتوكولات حدود المسار

أستون مارتن: نتيجة فرنسا "إسكاتٌ" لاتهاماتنا بالغشّ
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن: نتيجة فرنسا "إسكاتٌ" لاتهاماتنا بالغشّ

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.