براون يتطلع لرؤية جولة فورمولا واحد ثنائية في الولايات المتحدة هذا العام

تتألف روزنامة الفورمولا واحد الحالية لموسم 2021 من 22 سباقًا، لكن الشكوك تحيط ببعض السباقات خارج أووربا في وقت لاحق من العام بسبب القيود المفروضة لمواجهة تفشّي فيروس كورونا.

حيث تمّ بالفعل إلغاء جائزة سنغافورة الكبرى التي كان من المقرر إقامتها في سبتمبر/أيلول، في حين تحيط علامات الاستفهام بأحداث اليابان، أستراليا، المكسيك والبرازيل.

وأحد الخيارات التي يتم تقييمها لتعويض سباق سنغافورة يتمثّل في إقامة سباق ثانٍ على حلبة الأمريكيتين في أوستن، تكساس، والتي من المقرر أن تستضيف جائزة الولايات المتحدة الكبرى في 24 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المعلوم أن مسؤولي الحلبة منفتحون على تلك الفكرة، حيث أنها قد تكون مُربحة للفورمولا واحد في الوقت الذي تتمتع فيه البطولة بقفزة كبيرة في شعبيتها في الولايات المتحدة، في ظل التخطيط لإقامة سباقٍ ثانٍ دائم هناك في ميامي بدءًا من 2022.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان من المنطقي بالنسبة للفورمولا واحد أن تستفيد من النمو الحالي لشعبيتها هناك وتُقيم سباقَين في الولايات المتحدة هذا العام، قال براون: "بكل تأكيد. إذا ما دعت الحاجة إلى جولة ثنائية، وكانت الولايات المتحدة من بين الخيارات لذلك، فأظن أنه بالنظر إلى النمو السريع لشعبية البطولة هناك، فسيكون ذلك رائعًا".

وأضاف: "أعتقد كذلك بأن تكساس منفتحة الآن بشكل كبير، وحسب علمي فإنه تم بيع جميع التذاكر، لذلك أرى أنه من الممكن بيع المزيد".

وتابع: "سأكون داعمًا بشكل كبير لذلك، إذا ما سنحت الفرصة وكانت الظروف كلها مواتية أن يكون هنالك سباقان في الولايات المتحدة. عندها سيتواصل التسارع في الزخم الحالي هناك".