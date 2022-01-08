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براون يأمُل أن تنافس "3 أو 4 سيارات" على لقب الفورمولا واحد في 2022

قال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أنه يأمُل أن تنافس "3 أو 4 سيارات" على لقب بطولة العالم للفورمولا واحد في 2022 حتى السباق الأخير، إذ أوضح بأنه "سيكون متفاجئًا" لو هيمن فريق واحد على البطولة.

براون يأمُل أن تنافس "3 أو 4 سيارات" على لقب الفورمولا واحد في 2022

تمتعت الفورمولا واحد العام الماضي بسباقٍ ختامي حاسم للقب هو الأكثر احتدامًا منذ 2016، وأول معركة على البطولة بين فريقين منذ عقد من الزمان عندما تنافس ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل ولويس هاميلتون سائق مرسيدس على لقب السائقين حتى الجولة الختامية في أبوظبي، والتي سارت في صالح الهولندي ضمن ظروف درامية.

وقد ضخّت تلك المعركة الثنائية دمًا جديدًا في الرياضة بعد سنوات من الهيمنة الكاملة لمرسيدس، لكنّ علامات الاستفهام تبرز الآن حول ما إذا كانت القوانين التقنية الجديدة لموسم 2022 ستُبقي فريقَي الصدارة أمام البقية أم سيكون بمقدور فرق الوسط الاستعانة بتلك الحقبة الجديدة من أجل اللحاق بهما.

ويخشى بعض المراقبين أن يزيد الموسم الأول في الحقبة الجديدة من الفوارق بين الفرق إذا ما استهلّته بعضها وهي متقدمة كثيرًا أمام البقية.

ويُذكر أن ناشرًا بتصميم مخادع وبارع قد منح فريق "برون جي بي" هيمنة على المراحل الأولى من موسم 2009 بعد مراجعة مشابهة للقوانين، بينما قفزت مرسيدس أمام الجميع مع وحدة طاقتها في بداية الحقبة الهجينة في 2014.

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مع ذلك، أوضح براون أنه سيكون "متفاجئًا جدًا" إذا ما هيمن فريق واحد على موسم 2022.

فقال: "سأكون متفاجئًا للغاية إذا ما كان 2022 موسمًا مملًا مع السيارات الجديدة. أعتقد بأننا سنحصل على بعض الفائزين والخاسرين وبعض المفاجآت. لكن سأتفاجأ إذا ما كانت هنالك هيمنة من فريق واحد".

وأضاف: "قد نحصل على فريق ربما يهيمن لفترة قصيرة مثل برون عندما اكتشفوا أمرًا ما في 2009، لكنني أعتقد أنه ومع سقف النفقات الآن، يمكن الشعور بالضغط المُلقى على الفرق التي توقفت عن تطوير سيارتها بموارد مرتفعة للموسم المقبل. سأتفاجأ إذا لم تقترب المنافسة أكثر بين الفرق".

كما يأمُل براون أن يشهد موسم 2022 معركة بين "3 أو 4 سيارات" بمقدورها المنافسة على اللقب حتى النهاية، إذ يرى بأن الطبيعة الأكثر تقييدًا للقوانين سيكون لها تأثير إيجابي على الرياضة.

فقال: "ما آمُله هو أن نذهب إلى جولة أبوظبي الختامية من الموسم المُقبل مع 3 أو 4 سيارات بمقدورها المنافسة على البطولة، أعتقد بأنّ ذلك هو الهدف الأسمى".

واختتم: "الموسم الماضي كان رائعًا، في مقدمة وأخر الترتيب، حيث آمُل أنه ومع القوانين والتصاميم الجديدة للسيارات، والحزم الانسيابية الجديدة، أن ما نراه الآن هو جزء مما سنراه مستقبلًا".

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