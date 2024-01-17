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فورمولا 1 الكشف عن كسوة سيارة مكلارين
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براون واثق تماماً من قدرة مكلارين على الاحتفاظ بـ نوريس رغم اهتمام ريد بُل

عبر زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين عن ثقته الكاملة بالاحتفاظ بخدمات لاندو نوريس لفترة طويلة في الفورمولا واحد، رغم الاهتمام المتواصل بالنجم الشاب من قبل فريق ريد بُل.

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لاندو نوريس، مكلارين

يمتلك نوريس حالياً عقداً مع مكلارين، حتى نهاية موسم 2025.

لكن عدم ثبات مقعد سيرجيو بيريز لدى ريد بُل، كزميل لـ ماكس فيرستابن، إضافة إلى ضعف وتيرة المكسيكي مقارنة ببطل العالم ثلاث مرات، أثار التكهنات بإمكانية استبداله بسائق آخر، خاصة وإن لم تتم ترقية أحد سائقي ألفا تاوري: دانيال ريكاردو أو يوكي تسونودا.

ولطالما جذب نوريس اهتمام ريد بُل، حتى أنه حصل على عرض لقيادة الفريق الرديف تورو روسو آنذاك في 2018، حين كان ما يزال في الفورمولا 2.

وأكد كذلك كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قائلاً: "لقد تكلمنا مع لاندو عدة مرات على مر المواسم".

وعلمت مصادر موقعنا "موتورسبورت.كوم" كذلك أنه وبعد توقيع نوريس لآخر عقد له مع مكلارين، تواصل اهتمام ريد بُل بخدماته، خاصة وأن علاقته جيدة مع فيرستابن.

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وحين سُئِل حول مدى جدية ريد بُل وقدرتها على جذب نوريس، ردّ براون خلال حدث الكشف عن كسوة سيارة مكلارين 2024: "عملنا يتمحور حول ضمان الاهتمام بجميع موظفينا، والتأكد من أنهم يريدون التواجد ضمن مكلارين".

وأكمل: "أريد التركيز على ضمان أن مكلارين هي البيئة الأفضل للأشخاص الذين يريدون العمل معنا. في النهاية، لا يمكنك التحكم بعروض الآخرين".

وأردف: "أنا واثق جداً من أن علاقتنا مع لاندو ما تزال قوية. أعلم أنه متحمس لهذا الموسم وكان مسروراً للغاية مما رآه خلال النصف الثاني للموسم الماضي".

وأكمل: "إنه يحب العمل مع اندريا (ستيلا مدير الفريق) والجميع كذلك. كل ما نحتاجه هو منحه بيئة العمل التي يريدها".

واختتم: "أنا واثق من أنه سيبقى، في مواجهة الرغبات بضمه من قبل المنافسين".

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