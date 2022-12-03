براون: هيمنة فيرستابن لن تؤثر سلباً على شعبية الفورمولا واحد
يرى زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين بأن هيمنة ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على موسم 2022 المنصرم لن تؤثر سلباً على شعبية الفورمولا واحد أو تتسبب بملل وغياب الحماسة.
مع بداية القوانين التقنية الجديدة التي تم تطبيقها في موسم 2022، هيمنت ريد بُل وسائقها فيرستابن على كامل مجريات الموسم، حيث حسم الهولندي اللقب قبل أربع جولات من النهاية.
وبالرغم من البداية الحماسية للموسم التي شهدت أداءً قوياً من فيراري إلى جانب ريد بُل، لكن ذلك لم يمنع العلامة النمساوية من التفوق الكبير على الحصان الجامح في النصف الثاني للموسم.
ويرى براون أن الشعبية الكبيرة للفورمولا واحد ما زالت قادرة على جذب اهتمام الجمهور والحفاظ على الحماسة مشتعلة للمواسم المقبلة.
فقال: "بالتأكيد يبدو أن جودة السباقات تحسنت أكثر وأكثر. أعتقد أن الجميع كان قلقاً حيال إمكانية تشابه السيارات. لكنها لم تكن متشابهة وكان هناك اختلاف في التصاميم".
وأكمل: "أعتقد أن القوانين الجديدة بحاجة دوماً لتعديلات طفيفة. لكنني أعتقد أنها جيدة للغاية. لقد كانت السباقات حماسية جداً هذا الموسم".
وأردف: "بالنظر إلى هيمنة ماكس، لا يبدو أن الموسم كان مملاً. بل أعتقد أن السباقات كانت حماسية جداً".
من بين الجوانب الإحصائية السلبية لهذا الموسم أن منصات التتويج كانت بأغلبها حكراً على فرق الصدارة: ريد بُل، فيراري ومرسيدس.
لكن مكلارين كانت الفريق الوحيد الذي نجح بتحقيق منصة تتويج مع لاندو نوريس في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.
ويرى براون أن ذلك إنجاز مشجع للفريق، لكنه يعي ضرورة تحقيق المزيد من التقدم.
فقال: "أمامنا الكثير لنتعلمه. لم نكن بنفس مستوانا التنافسي من العام الماضي لكنني أعتقد أننا كنا فريقاً أفضل هذا الموسم".
واختتم: "وقفات الصيانة كانت أفضل بكثير. أعتقد أننا نتعلم بالفعل. كما أن القوانين الجديدة ترفع من الحماسة المرتقبة للموسم المقبل".
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