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الشرق الأوسط
فورمولا 1

براون: نيوي لن يكون قطعة الدومينو الأخيرة التي تسقط في ريد بُل

قال زاك براون المدير التنفيذي لفريق مكلارين في الفورمولا 1 أنه يتوقع بألا يكون أدريان نيوي هو قطعة الدومينو الأخيرة التي تسقط بسبب صراعات القوى داخل ريد بُل.

أدريان نيوي، المدير التقني لدى ريد بُل

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

أعلنت ريد بُل يوم الأربعاء الماضي بأن المصمم الأسطوري أدريان نيوي سيغادر صفوف الفريق بعد مسيرة امتدت 19 عامًا، والتي ساهم خلالها في فوز الفريق بسبعة ألقاب سائقين وستة ألقاب صانعين مع النجمين سيباستيان فيتيل وماكس فيرستابن.

ومن المعلوم بأن نيوي قد ترك ريد بُل متأثرًا بالسياسات الداخلية في الفريق، والتي تبلورت إلى معركة على السلطة بين الجانب التايلندي الذي يدعم مدير الفريق كريستيان هورنر والجانب النمساوي المتحالف مع هيلموت ماركو وعائلة فيرستابن.

وقد تفجّر الوضع على الساحة العامة بعد التحقيق الداخلي الذي أجرته ريد بُل جرّاء اتهامات بسلوكيات غير لائقة من هورنر تجاه إحدى الموظفات، حيث برأ الفريق ساحة مديره في البداية، لكن تم الاحتجاج لاحقًا على نتيجة هذا التحقيق.

وأوضح براون أنه لم يتفاجئ من مغادرة نيوي "صاحب القدر العالي من النزاهة" نتيجة لما يحصل، كما يتوقّع بألا يكون الأخير من الأسماء الكبيرة التي ستترك الفريق.

حيث قال: "هل أنا متفاجئ؟ ربما كنت لأتفاجأ قبل 6 أشهر. لكن بالنظر إلى كل ما حدث منذ بداية العام ومعرفتي الجيدة بأدريان، فهو شخص ذو قدر عال من النزاهة، فأنا لست متفاجئًا بقرار رحيله".

وأضاف: "أعتقد بأن ما يحدث في فريقهم يشكّل زعزعة كبيرة، وربما كان نيوي أول قطع الدومينو التي تسقط، لكن اعتقادي بأنه لن يكون الأخير، ولا سيما وفقًا للسير الذاتية التي يتم إرسالها هنا وهناك".

وعند سؤاله إذا ما تلقت مكلارين المزيد من السير الذاتية منذ الزعزعة التي شهدتها ريد بُل، قال براون: "نعم، شهدنا زيادة في أعداد السير الذاتية التي تأتي لنا من الفريق وأعتقد بأن أدريان هو أنجح مصمم في تاريخ البطولة، إذ وإضافة إلى الخبرة التقنية التي سيجلبها لفريقه التالي، فهنالك كثيرون يودون العمل مع شخص مثل أدريان وتحت قيادته".

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