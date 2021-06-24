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براون: نوريس بات الآن "قادراً على مجاراة أيّ سائق آخر بسرعته"

يرى زاك بروان المدير التنفيذي لدى فريق مكلارين أن سائقه لاندو نوريس "قادر على مجاراة أي سائق آخر" حالياً، وأنه "معيار رائع" لزميله الجديد دانيال ريكاردو.

براون: نوريس بات الآن "قادراً على مجاراة أيّ سائق آخر بسرعته"

نجح نوريس بإكمال جميع السباقات حتى الآن ضمن المراكز الخمسة الأولى ما عدا سباق واحد، كما وصل إلى منصة التتويج في جولتي إيمولا وموناكو، ما يجعل من 2021 أفضل موسم له على الإطلاق في البطولة.

وساعدت جهود صاحب الـ 21 عاماً فريقه مكلارين على التقدم إلى المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين أمام فيراري، بينما منحته نقاطه المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة السائقين.

وكان ريكاردو قد انضم إلى مكلارين هذا الموسم قادماً من رينو، حيث عانى في البداية لمجاراة وتيرة نوريس تزامناً مع مواصلته التأقلم لاستعادة سرعته خلف المقود، لكنه استطاع اللحاق بزميله في بول ريكار لينهي سادساً خلفه.

وأبدى براون تعاطفه مع التحدي الذي يواجهه ريكاردو فيما يتعلق بتغيير الفريق، خاصة مع قلة الفرص لإجراء تجارب قبيل موسم 2021.

فقال: "علينا ألا ننسى، خاض نصف تجارب معنا هذا العام، وكنا حينها ما زلنا نحاول استكشاف وتعلم وحدة الطاقة خلال تلك التجارب".

وأكمل: "ما نراه من دانيال أنه يصبح أسرع كل جولة. إن أسلوب عمله رائع، شخصيته رائعة وهو يعمل بشكل وثيق مع الفريق".

وتابع: "أنا واثق بالمطلق أنه سيصل إلى وتيرته القصوى قريباً جداً. أعتقد أن التأقلم مع سيارة جديدة في حقبة كورونا، مع تقلص أيام التجارب، لم يسهّل هذه المهمة بالنسبة له".

وأردف: "كما أن لديه زميلاً أعتقد بأنه قادر على مجاراة أي سائق آخر على الحلبة في السرعة. لذا، ذلك معيار رائع له كي ينافسه".

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وبدأ نوريس مسيرته في البطولة مع مكلارين عام 2019، ويبدو أنه يسير على طريق خوض أفضل مواسمه مع الفريق حتى الآن، حيث بات على بعد 21 نقطة فقط من كامل مجموع نقاطه الموسم الماضي، مع مرور ثلث الموسم فقط.

"لقد نضج لاندو بشكل جيد جداً، لقد بدأ معنا كناشئ، وها هو الآن يقود كسائق ناضج تماماً" قال براون.

وأكمل: "لو نظرنا إلى بعض الناشئين الآخرين، لرأينا الكثير من الحوادث. بالرغم من سرعتهم، لكنهم يتجاوزون الحدود القصوى مرات كثيرة. لاندو لا يقوم بذلك. لقد أظهر وتيرة رائعة ونضجاً مع مرور المواسم".

وتابع: "من ثم طلبنا منه العام الماضي أن يبقى أكثر ضمن الحدود القصوى، وما رأيناه أنه بات أسرع من ذي قبل وينافس بشراسة، كما أنه قادر على إبقاء السيارة ضمن المسار وذلك رائع".

وأردف: "أخطاؤه القليلة تعود إلى حدود المسار في إيطاليا عندما كان يسعى نحو المركز الثالث. لذا رفع من عدائيته وحسّن انطلاقاته، ولفاته الأولى لكن بطريقة مُحكمة".

واختتم: "لذا نحن مسرورون للغاية من كيفية أدائه، ونعتقد أنه يقدم أداء رفيع المستوى".

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تعرّف بالتفاصيل على التعديلات الكبيرة على مسار أبوظبي للفورمولا 1 لعام 2021

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