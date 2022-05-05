براون: نجاح ميامي لن يهدد وجود سباقات الفورمولا واحد الكلاسيكية

تستضيف مدينة ميامي الأمريكية جولة في الفورمولا واحد للمرة الأولى، وقد أحاطت الحدث هالة كبيرة من الترقب والانتظار حيث استفادت البطولة من انتشارها الكبير في البلاد مؤخراً.

لكن ومع سعي بلاد أخرى لاستضافة إحدى الجولات، وتأكيد وجود لاس فيغاس ضمن الروزنامة في 2023، بدأت الشكوك تحيط ببعض الحلبات الكلاسيكية.

ويشير الاهتمام بجولة ميامي وكمية الرعاة، إلى أنّها قد تنال اهتماماً أكبر من جولة موناكو.

لكن براون لا يعتقد أن ميامي تعتبر تهديداً للحلبات الكلاسيكية الأخرى، مشيراً إلى أن تحسّن الجولات يعني ببساطة تحسّن نوعية البطولة ككل.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "جميعها سباقات متنوعة. أتلقى أسئلة طوال الوقت عن أفضل جائزة كبرى؟ وفي الحقيقة لا يمكنني حصرها في جائزة ولادة. هناك عدة جوائز".

وأكمل: "أعتقد أن ميامي رفعت المستوى للجميع. سنغافورة كذلك حدث لا يصدق. موناكو كذلك. سيلفرستون. أبوظبي. أستراليا كانت ممتازة أيضاً".

وأردف: "يعتقد الناس أن ’سوبر بول’ هو الحدث الرياضي الأكبر في العالم، لكنّ جمهور جائزة أبوظبي كان الأكبر!".

وتابع: "ربما سيكون جمهور نهائي كأس العالم لكرة القدم هو الأكبر عموماً، لكنه حدث واحد كل أربعة أعوام، لدينا 23 سباقٍ، أي 23 ’سوبر بول!’".

ومع سعي مدراء البطولة لإدخال تعديلات على الروزنامة، فإن بعض الجولات قد تتأثر على المدى البعيد.

أحد الاقتراحات على سبيل المثال، أن فرنسا قد تخسر موقعها الثابت ضمن الروزنامة بحيث تتناوب مع جائزة ألمانيا الكبرى كجزء من صفقة جديدة.

ويعتقد براون أن مثل هذا السيناريو بتناوب الجولات سيكون مثالياً للفورمولا واحد.

فقال: "أعتقد أن هناك طلباً على مواقع مثل جنوب أفريقيا وغيرها، ولا يمكننا لوجستياً وضع أكثر من 23 جولة في الروزنامة".

وتابع: "في مرحلة ما ستكون هناك الكثير من الحلبات. الجميع يشعر أن العدد الآن هو الرقم الأقصى. لذا إذا وضعنا 17 جولة ثابتة و5 متبدلة كل عام، سنبقى ضمن دائرة 23 جولة".

وأضاف: "لا نريد زيادة تواتر الجولات بل زيادة الأسواق. هناك الكثير من الرياضات التي تقام كل عامين أو أربعة أعوام".

واختتم: "لا نريد جولة كل أربعة أعوام، لكنني أعتقد أن جولة كل عامين ستكون صيغة جيدة".