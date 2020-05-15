براون: مكلارين لم تُفكّر مطلقًا في التعاقد مع فيتيل

يعتقد براون بأنّه قد تكون هناك المزيد من "المفرقعات" في معسكر فيراري بين فيتيل وشارل لوكلير عند انطلاق هذا الموسم أخيرًا في الصيف المقبل.

وقال براون بأنّه علم في الفترة الشتويّة بأنّ هناك فرصة لمُغادرة ساينز مع نهاية العام الجاري، وأنّه كان على تواصل مع فيراري.

نتيجة لذلك بدأ بالعمل على استقدام ريكاردو، الذي كان قريبًا من الانضمام إلى الحظيرة البريطانيّة لموسم 2019.

وقال الأمريكي لقناة "سكاي اف1": "من الواضح بأنّ سيباستيان سائقٌ رائع وهو بطل عالم أربع مرّات. لكنّني أعتقد بأنّنا في مرحلة مبكّرة من العطلة الشتويّة علمنا بأنّنا إمّا سنُواصل مع كارلوس أو أنّنا سنتعاقد مع دانيال".

وأضاف: "لم نتواصل مع أيّ أحدٍ ما عداهما، خاصة مع أنباء سيباستيان الأخيرة، كنّا متقدّمين كثيرًا في تلك المرحلة".

كما كشف براون بأنّه علم بأنّ ساينز كان يسعى وراء فرصة فيراري، وأكّد أنّ الإسباني حصل على موافقة لخوض محادثات مع الحظيرة الإيطاليّة بالرغم من بقاء عامٍ على نهاية عقده.

وقال: "تعلّمت أنّه في الفورمولا واحد لا يُمكنك توقّع أيّ شيء ما عدا المفاجآت. بدأنا بالحديث إلى ساينز في الفترة الشتويّة حول مستقبله معنا وما إذا كان يرغب بالقيادة لصالح مكلارين أو فيراري".

وأضاف: "لدينا علاقة قويّة جدًا ومنفتحة مع كارلوس، وطاقم إدارة أعماله ووالده".

وأكمل: "لم يكن هذا مفاجئًا، بالنظر إلى مدى سرعتنا في إعلان دانيال، ومدى سرعة إعلان ما قام به كارلوس. كانت هذه العمليّة مشتركة للغاية".

وأردف: "أعتقد بأنّ هذه التحرّكات كانت لتحدث مع أو من دون أزمة كوفيد-19، كوننا بدأنا المحادثات قبل ظهور الأزمة".

ويتوقّع براون أن يتواصل التوتّر بين ثنائيّ فيراري مثل الموسم الماضي: "من الواضح أنّ البيئة داخل فيراري ليست رائعة في الوقت الحاضر بين السائقَين والإدارة، لا تبدو عائلة سعيدة في الوقت الحاضر".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك سيتسبّب في تسابق حماسي في 2020 كوني أعتقد بأنّ المفرقعات التي شاهدناها في البرازيل كانت حتميّة وتمهيدًا. أتوقّع المزيد من ذلك هذا العام".

وقال براون أنّ رينو تُمثّل خيارًا بالنسبة لفيتيل، لكنّه يعتقد بأنّه سيعتزل على الأرجح.

وقال: "لو نظر سيباستيان حوله فلا يبدو بأنّ هناك فرصة في مرسيدس أو ريد بُل له، ولا فرصة في مكلارين، من الواضح أنّه ليس في فيراري، لذا فالفريق الأفضل التالي هو رينو".

وأكمل: "السؤال حينها، هل يودّ سيباستيان التواجد مع فريق لن يكون قادرًا على الفوز في 2021؟".

وأردف: "إنّه فريقٌ رائع ويجب أن يتقدّموا في الترتيب هم كذلك، لكنّني أعتقد بأنّه ما لم يرغب سيباستيان ببدء رحلة جديدة مع فريق عاد لبدء رحلة جديدة، فإنّني أعتقد حينها بأنّه سيُغادر الرياضة للأسف".