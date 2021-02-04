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براون: مكلارين كانت أشبه بشخصية "دارث فايدر من فيلم ستار وورز" خلال أعوام التراجع

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براون: مكلارين كانت أشبه بشخصية "دارث فايدر من فيلم ستار وورز" خلال أعوام التراجع

يعتقد زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين بأنّ فريقه أصبح بعض الشيء مثل شخصية "دارث فايدر" من سلسلة أفلام "ستار وورز" خلال أعوام التراجع، حيث كانت الحظيرة البريطانية بحاجة إلى أن تكون بيئة أكثر دفئًا كفريق في الفورمولا واحد.

تمتعت مكلارين بأفضل موسم لها في الفورمولا واحد منذ 2012 العام الماضي عندما حلّت بالمركز الثالث في ترتيب الصانعين وسجّلت منصّتي تتويج مع لاندو نوريس وكارلوس ساينز.

كما انتقل الفريق إلى محركات مرسيدس لموسم 2021، إلى جانب تعزيز وضعه المالي عبر استثمار جديد خلال العطلة الشتوية من مجموعة الشركات الأمريكية "ام اس بي سبورتس كابيتال".

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هذا ويتناقض المنحنى التصاعدي الذي تتواجد عليه مكلارين الآن بشكل كبير مع معاناة الفريق خلال معظم مواسم العقد الماضي، عندما عانى من خسارة التعريف المصنعي لمرسيدس والانتقال الكارثي لمحركات هوندا في 2015.

وقد تزامن تهاوي الفريق نحو المركز التاسع في بطولة الصانعين في 2015 مع مشاكل داخل مجلس الإدارة تصاعدت إلى حد مغادرة الرئيس التنفيذي لمدة طويلة رون دينيس في نهاية موسم 2016.

وقد تسلّم براون مقاليد إدارة نشاطات رياضة السيارات في مكلارين، كمدير تنفيذي في البداية قبل أن يصبح رئيسًا تنفيذيًا لمكلارين ريسينغ، حيث ساعد ذلك في تجديد حظوظ الفريق.

"لقد وصلت إلى فريق كان على منحني هبوط في كل الجوانب تقريبًا" قال براون لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "كانت عقود الرعاية غائبة تقريبًا، لم تكن هنالك نتائج، الحقائق هي الحقائق: كنا في المركز التاسع، وقد أدّى ذلك إلى قوة عاملة غير سعيدة تمامًا، كانت الرؤوس منحنية. ولا أظن بأنّ ذ لك كان خطأ فرد بعينه، فلا توجد لعبة لوم هنا. ولكن كان هنالك باب قيادة دوّار، بدءًا من الأعلى. حيث كان هنالك معركة موثقة وعلنية بين حاملي الأسهم".

وتابع: "تطوّر ذلك نحو بيئة غير صحية تمامًا. وما حاولت فعله كان وضع الأشخاص الملائمين في الأماكن المناسبة، تبسيط المنظمة، التركيز على ذلك الكيان ومحاولة جعله أكثر دفئًا".

في المقابل، أوضح براون أنّه كان من "أشد المعجبين" بدينيس، وأنه اعتبره "صديقًا وأسطورة في الرياضة"، لكنّه شرح كيف أنّ مكلارين كانت بحاجة إلى أن تكون أكثر تقبّلًا لما يريده الآخرون من الفريق والعلامة التجارية.

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فقال: "دومًا ما شعرت بأنّ مكلارين تشبه فيلم ستار وورز، لكنّنا أصبحنا أشبه بشخصية دارث فايدر بعض الشيء، في حين أنّنا كنا بحاجة لأن نشبه أكثر شخصية لوك سكايووكر".

واختتم: "حاولنا بالفعل أن نوجّه اهتمام الفريق والعلامة نحو ما يريده المشجّعون من مكلارين، وقد بدأنا الآن نرى ثمار كل ذلك".

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