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براون مُحذّرًا: خرق سقف النفقات قد يؤدّي إلى الحرمان من اللقب

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براون مُحذّرًا: خرق سقف النفقات قد يؤدّي إلى الحرمان من اللقب
31-10-2019

قال روس براون المدير الرياضي لبطولة العالم للفورمولا واحد أنّ لسقف النفقات في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد "أسنانًا"، وأنّ أيّ خرقٍ واضح قد يحرم الفريق المعنيّ من لقب بطولة العالم.

تمّت المصادقة على مجموعة القوانين الماليّة الأولى في تاريخ الفورمولا واحد من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات من خلال اعتماد سقفٍ للنفقات حُدّد بـ 175 مليون دولار في الموسم.

وقد تمّ تحديد ذلك المبلغ لـ 21 سباقًا، على أن يزداد مليون دولار على كلّ سباقٍ فوق ذلك العدد.

وشدّد براون على أنّ القوانين الجديدة مثّلت خطوة "جوهريّة" بالنسبة للرياضة، وأنّها تحسّنٌ كبيرٌ على الجهود السابقة للتوصّل إلى اتّفاقٍ بشأن قيود الموارد.

وقال براون: "تُمثّل القوانين الماليّة تغييرًا دراماتيكيًا في الفورمولا واحد. حاولنا القيام بذلك في الماضي، ولم نكن ناجحين. أعتقد بأنّ الأمر المفصليّ بالنسبة للقوانين التقنيّة الآن هو أنّها جزء من قوانين فيا".

وأضاف: "لذا فإنّ عقوبة خرق القوانين الماليّة ستكون عقوبات رياضيّة بشكلٍ ما، اعتمادًا على حدّة الخرق".

وأردف: "لكنّ هذا الاتّفاق له أسنان. إن ثبت خرق للقوانين الماليّة فإنّك ستخسر بطولتك. لذا هناك عواقب جديّة في حال خرق فريقٌ ما القوانين".

واعترف براون بأنّ القوانين ستحتاج على الأرجح لبعض التعديلات البسيطة، لكنّه أصرّ على أنّه بُذلت بالفعل الكثير من الجهود للخروج بها.

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وقال البريطاني: "لدينا فريقٌ قويٌ جدًا من الخبراء الماليين في فيا والفورمولا واحد، وسعينا إلى الحصول على دعمٍ خارجي للقيام بذلك. ديلويت من بين الخبراء في الجوانب الماليّة للرياضات، يتواجدون في عالم كرة القدم، ويُمكنكم رؤية التأثيرات الإيجابيّة التي بدأت بالظهور".

وأضاف: "إنّها قوانين مدروسة جيّدًا، لكنّها ستحتاج لبعض التطويرات مثل أيّة قوانين أخرى. أتوقّع أن نواجه بعض التحديّات في المستقبل لتطبيقها، لكنّها ضروريّة بالتأكيد لمصلحة الفورمولا واحد".

وأردف: "تضخّمت الميزانيّات، وباتت الفورمولا واحد ضحيّة نجاحها من ناحية أنّ جوائز النجاح قيّمة جدًا لدرجة أنّها تبرّر مواصلة الاستثمار".

واعترف جان تود رئيس "فيا" بأنّه كان مشكّكًا في البداية، لكنّه بات مقتنعًا الآن بأنّ القوانين الجديدة ستعمل.

وقال الفرنسي: "عليّ الإشادة بشكلٍ خاص بتشايس كاري لثباته في التعامل مع المسألة. عليّ الاعتراف بأنّني لم أكن متأكّدًا، لكنّني كنت مقتنعًا به وبكلّ الفريق الذي كان يملك فهمًا لهذه المسائل".

وأضاف: "سقف النفقات يعني إيقاف التوسّع المتواصل في فجوة الإنفاق بين الفرق وفوارق الأداء الناتجة عن ذلك".

وأردف: "كما أنّ هدفنا من ذلك كان الحصول على بطولة متقاربة أكثر إلى جانب زيادة صعوبة توقّع النتائج على الحلبة".

واختتم حديثه بالقول: "بالطبع لا يزال رقم 175 مليون دولار مرتفعًا، إلى جانب الأرقام الإضافيّة الأخرى، لكنّنا نعتبر هذه خطوة أولى جيّدة".

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