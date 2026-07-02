براون: لو نمتلك سيارة ثالثة لتعاقدت مع فيرستابن على الفور
رد زاك براون، خلال استضافته في أحدث حلقات بودكاست "أب تو سبيد" مع ويل بوكستون، بشكل مباشر على الشائعات التي ربطت ماكس فيرستابن بالانتقال إلى مكلارين، والتي تصاعدت خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة النمسا الكبرى.
زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين
الصورة من قبل: سونا ماليتيروفا
ورد زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين دون تردد على سؤال ويل بوكستون حول ما إذا كان يرغب في ضم فيرستابن إلى فريقه.
حيث قال: "لدي حاليًا سائقان رائعان، لذلك لو امتلكت سيارة ثالثة، لتعاقدت مع ماكس على الفور".
وأضاف: "لكن لاندو وأوسكار ضمنا مقعديهما في الفريق ويقدمان أداءً رائعًا، لذلك لن يرحلا إلى أي مكان".
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هذا واستعاد براون تصريحاته التي أدلى بها خلال عطلة نهاية أسبوع سباق ريد بُل رينغ، والتي أشار فيها إلى أن غياب أحد السائقين عن مقعد الفريق لن يحدث إلا في ظروف استثنائية.
فقال: "لن نجري أية تغييرات على تشكيلتنا من السائقين. كما قلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذا حدث أمر لا يمكننا توقعه إطلاقًا، فقد تتغير الأمور. جميع فئات رياضة المحركات تقوم على التعاقد مع أفضل السائقين في العالم ومنحهم أفضل المعدات".
واختتم: "ماكس موهبة استثنائية، لكن لاندو وأوسكار أثبتا بالفعل أنهما قادران على التفوق عليه بوضوح على الحلبة".
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