براون: لم يكن فيرستابن ورايكونن ليمتلكا ما يكفي من نقاط "سوبر لايسنس"

تزامناً مع الدراما التي تحيط بتشكيلة سائقي ألبين، كانت ريد بُل تنوي تسريح بيير غاسلي من عقده لموسم 2023 بهدف الانتقال إلى الفريق الفرنسي، لكن فقط بشرط ضمان ضمّ هيرتا السائق الفائز بعدة سباقات في إندي كار، بديلاً عنه في ألفا تاوري.

لكن مع امتلاك هيرتا لـ 32 نقطة فقط ضمن رخصة القيادة الخاصة من أصل 40 نقطة مطلوبة للسماح له بالمنافسة في الفورمولا واحد، يبدو أن هذا السعي قد فشل خاصة مع عدم رغبة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بمنح استثناء للأمريكي.

وهذا ما أدى لسيلٍ من التعليقات الغاضبة أطلقها هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، الذي وصف عدم السماح للأمريكي الموهوب بالمشاركة في الفورمولا واحد "بالفرصة الضائعة".

ويرى براون أن نظام نقاط رخصة القيادة الخاصة يحتاج لمراجعة كاملة، حيث يشعر بأن تمثيل منافسات إندي كار غير كافٍ.

ويحصل الفائز بلقبي الفورمولا 2 وإندي كار على النقاط الـ 40 المطلوبة للرخصة، لكن بدءاً من المركز الثاني في إندي كار، فإن قيمة النقاط التي يحصل عليها السائقون أقل مقارنة بالفورمولا 2 بالرغم من أن منافساتها أصعب.

حيث قال براون: "أعتقد أن نظام منح النقاط بأكمله يحتاج للمراجعة. أعلم أن القوانين هي القوانين، ولا يجب كسرها. لكنني أشكّ في أن القوانين الحالية مناسبة".

وتابع: "سائق من عيار هيرتا، أو باتو (أوارد) أو نصف سائقي إندي كار، جميعهم قادرون على المنافسة في الفورمولا واحد".

وأردف: "في حال فاز سائق مثل هيرتا بالكثير من سباقات إندي كار ورغم ذلك ما زال غير قادر على الانتقال للفورمولا واحد، فذلك يعني ضرورة مراجعة النظام المعمول به".

بالمقابل، أشار براون إلى أن بطلي العالم ماكس فيرستابن وكيمي رايكونن، اللذين تخطيا الفورمولا 2 بالكامل، لم يكونا مؤهلين وفق النظام الحالي، لدخول الفورمولا واحد أصلاً.

فقال: "لا أعتقد أن ماكس فيرستابن كان مؤهلاً لنيل رخصة القيادة الخاصة، ولا أعتقد أن كيمي رايكونن كان مؤهلاً لها كذلك (وفق النظام الحالي)".

واختتم: "لذا، لو نظرنا إلى الماضي، إلى بعض السائقين أبطال العالم، لوجدنا أنهم لم يكونوا مؤهلين لنيل رخصة القيادة الخاصة وفق النظام المتبع حالياً".