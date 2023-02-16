براون: لا سبب يمنع ضم فرق جديدة إلى البطولة لو ستدفع رسومًا "عادلة"

أعلنت "فيا" في وقت سابق من هذا الشهر تقديمها لمبادرة "إبداء الاهتمام" للفرق المحتمل دخولها إلى الفورمولا واحد، مع رؤية لتوسيع فرق البطولة إلى 11 أو 12 فريقًا بحلول 2025.

وتعدّ أندريتي غلوبال الآن أكثر الأطراف المهتمة بخوض غمار الفورمولا واحد في المستقبل، حيث دخلت في شراكة مع عملاق السيارات الأمريكي جنرال موتورز من أجل طلب دخولها إلى البطولة.

فيما شهدت هذه الخطوات ردود فعل فاترة من الفرق الحالية، وذلك وسط مخاوف من تأثير دخول فرق جديدة على حصتها من الجوائز المالية واستقرار الوضع الحالي.

وبالرُغم من أنه سيتعين على أي فريق جديد دفع رسوم تبلغ 200 مليون دولار يتم تقسيمها بين الفرق الحالية لتعويضها على تراجع حصتها في الجوائز المالية، إلّا أن هنالك مخاوف من أن هذا الرقم قليل جدًا تحت اتفاقية كونكورد الحالية.

هذا وستتم مناقشة تلك المسألة خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد الأسبوع المقبل، حيث يعتقد بأن بعض الأطراف تنظر في طلب مضاعفة تلك الرسوم بثلاث مرات على الأقل ضمن اتفاقية كونكورد الحالية.

وقد وصف براون جنرال موتورز بأنها "صانع سيارات مذهل" وأشار إلى تاريخ أندريتي في رياضة السيارات.

كما أوضح أنه سيكون سعيدًا برؤية توسّع على شبكة الانطلاق، طالما أن أي فريق جديد سيمثّل منفعة للفورمولا واحد ككل.

فقال: "رؤيتنا العامة تتمثل في أنه طالما سيكون الفريق الجديد إضافة للرياضة، سواء وصلنا إلى 11 أو 12 فريقًا، وسيساعد في زيادة أرباح البطولة وتعزيز الوعي وزيادة عدد الرعاة لدينا والصفقات الإعلامية، وسيدفع رسومًا عادلة ، عندها لا أرى سببًا لعدم انضمامه".

وأضاف: "الأمر يعود في النهاية إلى فيا والفورمولا واحد لتحديد ما إذا كان أي فريق جديد لديه كل هذه المعايير".

وتابع: "لكن في حال تمتعت الفرق الجديدة بهذه المعايير، فإنه مرحب بهم كي نسابق في مواجهتهم".